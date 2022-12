El 66.8 % de la población objetivo se vacunó contra sarampión, rubéola y paperas

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se insta a los padres de chicos de 13 meses a 4 años, inclusive, a completar las dos dosis adicionales de triple viral e inactivada antipoliomielítica. Se busca potenciar el resultado de la campaña en pos de sostener la eliminación de estas enfermedades.



En Entre Ríos, la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis a niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive –impulsada para sostener la eliminación de estas enfermedades– obtuvo un avance del 66.8 por ciento de la población objetivo, hasta el momento. Asimismo, el promedio nacional alcanzado es del 64 por ciento.



En la provincia, de acuerdo a la información del monitor de la Campaña Nacional de Seguimiento contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis, de una población objetivo de 72.918 chicos, fueron vacunados 48.732. Por lo tanto, se convoca a los padres de los 24.186 chicos de 13 meses a 4 años que aún resta inmunizar que asistan al vacunatorio más cercano.



Desde el Ministerio de Salud de la provincia se destaca que más allá de la finalización de la campaña, las dos dosis adicionales de triple viral e inactivada antipoliomielítica están disponibles en cada uno de los vacunatorios. Esto es en respuesta a la necesidad de continuar la vacunación ante la circulación viral de estas enfermedades a escala mundial, lo que maximiza el riesgo de reintroducción y brotes.



La importancia de la estrategia de inmunización radica en mantener la eliminación lograda en el país de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita, poliomielitis y controlar la parotiditis. Se trata de enfermedades que no se registran en el país gracias a las vacunas: libre de polio desde 1984; de sarampión desde 2000 y de rubéola desde 2009. La continuidad de la vacunación busca que no reingresen.



Precisiones



Las campañas de seguimiento se realizan cada cuatro años con el fin de asegurar altos porcentajes de cobertura en todas las provincias y departamentos de manera homogénea con la aplicación de las referidas dosis adicionales al esquema nacional de la vacuna triple viral (SRP) y de la vacuna inactivada antipoliomielítica (IPV), propios del Calendario Nacional de Vacunación.



Estas dosis son gratuitas, obligatorias y no requieren orden médica, por lo que las ministras y ministros de Salud de todo el país acordaron en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se realizarán acciones intensivas de vacunación durante el verano y que, de ser necesario, se solicitará el carnet de vacunación de los esquemas completos y dosis adicionales de dichas vacunas para el ingreso al ciclo lectivo 2023.