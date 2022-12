El paranaense que vio el partido en una vidriera: quién es y por qué lo hizo

Repetirá la cábala

El triunfo de la Selección y su pase a la final por el Mundial de Qatar dejó innumerables anécdotas para contar.rescató la historia delde calles Pellegrini y Perú. Se trata dequien reveló a nuestro medio por qué lo hizo y, de hecho, anticipó que repetirá la cábala para este domingo.“Siempre tuve mucha fe porque en el primer partido que perdimos, mi hijo estaba muy preocupado, pero yo le dije que íbamos a mejorar, que íbamos a ir de menor a mayor, y así fue”, aseguró el comerciante al mostrarse visiblemente emocionado de ser entrevistado pordespués del triunfo de la Selección.Bejar es hincha de Chacarita y simpatizante de Patronato. De acuerdo a lo que rememoró, al partido anterior de la Scaloneta, el que fue contra País Bajos, también lo vio a través de la vidriera., confesó y sumó que optó por disfrutar de los encuentros mundialistas desde la casa de electrodomésticos; además,. Me llevé el sillón y me senté. Pasó un patrullero y un rato se quedó conmigo, además de dos personas, uno un poco alcoholizado y otro más o menos. Y entre los tres, y el patrullero, vimos el partido y gritamos los goles”, repasó Bejar al recordar el pase de la Selección a la final del Mundial de Qatar.Bejar es dueño de “La Preferida”, ubicada en calle Perú. “Es la tienda de ropa más antigua de Paraná”, aseguró. “A este negocio lo erigió mi padre, que vino de Buenos Aires en 1940 y por lo tanto, tiene mi edad, 82 años”, contó el comerciante aY agregó:porque a lo largo de mi vida hice mucho deporte: fui jugador de básquet en Echague, Talleres, salí campeón en todas las divisiones y también jugué en Primera”.Bejar se mostró “orgulloso” de la edad que tiene y de mantener abierto el negocio de su padre, “que sufrió mucho con todo esto”.El comerciante estimó que la final del Mundial de Qatar será entre Argentina y Marruecos.prometió a“Tengo cuatro festejos, los del 78, 86, 90 y el de Brasil cuando salimos subcampeones, además de la Copa América”, ponderó Bejar y“Mientras no me echen, ahí voy a estar”, aseguró. De hecho, hay quienes se anotaron para acompañarlo. A lo cual, el hombre les pidió sólo dos cosas: