Cuánto costará veranear en Paraná: precios y promociones para ingreso a piletas

Con la llegada del verano, pasar el día en la pileta es el pasatiempo más elegido por los paranaenses.hizo un sondeo por los clubes y camping de la ciudad a los fines de conocer precios y promociones para aquellos que opten por veranear en la capital entrerriana.Elcuenta con piletas en la sede central de calle Los Vascos, en la playa de la Costanera, y en los predios de El Plumazo, Plumín y el Golf; y esa entidad deportiva es la única de Paraná que suprimió la exigencia del derecho de pileta para los socios. Y en el caso de los visitantes que sean invitados por un socio, pasar el día en algunas de las sedes del CAE cuesta $1.500.Con piletas en la sede central ubicada en la Avda. Costanera y en el complejo La Tortuguita, eltiene su derecho de pileta -válido hasta el 30 octubre de 2023- a $10.000 para el socio individual; con un descuento para grupos familiares que en caso de tres integrantes abonarán $27.000 y en caso de cuatro o más personas se fijó en $ 32.000.En el, ubicado en Avenida Laurencena al 3100, con un predio parquizado a la vera del río Paraná, el derecho a pileta para la temporada para socios es de $6.000; para dos personas es de $11.000; para tres personas, de $15.000; y para cuatro personas, de $19.000. Mientras que menores de 10 años y jubilados (la mínima) deberán pagar 5.000 pesos cada uno o $9.000 las dos personas.En tanto, los visitantes que concurran acompañados por un socio deberán abonar $500 para ingresar, además del monto correspondiente para hacer uso de las piletas por un día.En, el derecho de piletas para toda la temporada para socios es $3.000 para el socio deportista y de $6.000 el para socio general. Asimismo, la entidad deportiva de calles Martín del Barco Centenera y Camino de Cuchilla Grande, ofrece planes familiares para cuatro integrantes a $12.000, para cinco integrantes a $13.500 y para seis a $15.000. En tanto, el derecho de piletas para no socios es de $13.500 el general y el familiar para cuatro integrantes de $28.000, para cinco de $31.500 y para seis de $35.000. Mientras que el pase por día para socios es de $400 y para no socios de $800.Ubicado en calle 25 de Mayo 555, en elel derecho de pileta para los socios se fijó en $4.500 por el mes de diciembre y la temporada completa (hasta febrero) en $10.000; vale aclarar que la cuota societaria es de $2.500. Mientras que el grupo familiar (hasta cinco integrantes), el valor de la cuota societaria es de $5.000 y el derecho de pileta para la temporada es de $30.000; o mensualmente, de $12.000 en diciembre; de $14.000 en enero; y de $9.000 en febrero.En esta entidad, el socio que no abonó el derecho de pileta debe pagar 600 pesos el día; y el visitante, $1.3000.En, el derecho de pileta para socios para la temporada cuesta $4.600. Mientras que, para dos personas, vale $8.500; para tres, $12.500; para cuatro, $15.700; y para cinco o más personas, $18.500. Para jubilados, el costo por la temporada es de $3.000, pudo saber, ubicado sobre Avenida de Las Américas 5200, el derecho de pileta para la temporada completa, el costo es de $12.000 y la cuota societaria mensual es de $1.400 (por primera vez, se abonan dos cuotas juntas). La entidad ofrece planes familiares para dos personas a $13.000; para tres a $19.200; y para cuatro a $25.200. En tanto, para los socios individuales, la cuota es de $800 y el derecho de pileta, de $6.600.En tanto que los acompañados por un socio que deseen pasar el día en el complejo y sus piletas, deberán abonar $900 de lunes a viernes; y los fines de semana y feriados, $1.200. Mientras que los visitantes, deberán pagar $1.000 de lunes a viernes; y los fines de semana y feriados, $1.400.Desde elinformaron que pasar el día en el espacio emplazado sobre Augusto Bravard 276, vale $800 y los menores de 15 años abonan $500. Además, la entidad ofrece planes de temporada para una familia de integrantes a $2.400 (y el quinto integrante a $500). También propone un pack especial de diez pases a $5.500. Según pudo saber, a esa entidad se pueden llevar reposeras o alquilarlas a $250 cada una.Mientras que en el caso del, ubicado en calle Lisando de la Torre y Av. Pedro Zanni, el costo de ingreso para los afiliados es de $100; para metalúrgicos no afiliados, de $200; y para invitados y visitantes, de martes a viernes, de $500, y los fines de semana y feriados, de $700. El ingreso de autos y motos tiene un costo de $100. El complejo abre sus puertas de martes a domingos.