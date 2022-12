Graduados de bioingeniería fueron elegidos para competencia internacional

Los proyectos de los concursantes

, que tendrá lugar en la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita. Sus proyectos fueron elegidos entre 200 concursantes.estuvo presente con ellos en “El Despertador”, donde contaron la experiencia que tendrán.En primer lugar, Alejandro Bisi destacó que ser emprendedor en el mundo es difícil, más allá de la situación que se vive en nuestro país en el plano económico. No obstante, expresó la satisfacción del rumbo actual:En el caso de Alejandro, indicó que en la ciudad de Oro Verde está a cargo de un emprendimiento denominado. En esa línea, describió en qué consiste:Posteriormente, resaltó que los 11 proyectos finalistas compitieron en las oficinas de Globant, en la provincia de Córdoba.En ese sentido, manifestó la importancia del trabajo de su empresa: “Una persona con discapacidad motriz debe pararse al menos una hora todos los días. No solo promueve la descalcificación de los huesos, sino también la atrofia de los músculos, no hay buena respiración y tampoco deglución”. En ese sentido, valoró el trabajo que se lleva adelante para darle una mejor calidad de vida.Jonathan, por otro lado, promueve un proyecto que busca universalizar el acceso a tratamientos de la fertilidad. En ese sentido, expresó:. En cuanto a la especificidad de su proyecto, sostuvo que creó un dispositivo que permite realizar una selección espermática en cualquier ambiente. Para cerrar, concluyó que busca generar una oferta mayor para que ginecólogos y ginecólogas puedan ofrecer su producto en sus lugares de trabajo.