El Túnel Subfluvial cumple 53 años y realizaron visitas a instituciones

Ciclo de visitas

Experiencias integradoras

Buenos fundamentos

Una mirada sobre lo hecho

Historia

“Este año optamos por celebrar el aniversario visitando instituciones sociales y educativas de Santa Fe y Entre Ríos, compartiendo nuestras propuestas con niños, adolescentes y adultos. El Túnel es producto de una idea que debe llegar a las nuevas generaciones, multiplicarse y trascender en el tiempo”, explicaron Karina Rotela y Martín Uranga, representantes de Santa Fe y Entre Ríos en la Comisión Administradora de esa entidad biprovincial.El 13 de diciembre de 1969 es una fecha icónica para santafesinos y entrerrianos, pero también para correntinos y misioneros, porque se inauguraba el Túnel Subfluvial, quebrándose así el aislamiento de la Mesopotamia.Hasta entonces, no existían conexiones físicas con el resto del país y solo se podía cruzar en balsas. Pero ese día las dos argentinas quedarían definitivamente unidas: “la Argentina insular y la Argentina continental”, como expresara por entonces el exgobernar entrerriano, Raúl Uranga. Y así fue.Con motivo de cumplirse el 53° aniversario de la inauguración del emblemático enlace, la Comisión Administradora puso en marcha un ciclo de visitas a instituciones y establecimientos educativos de Santa Fe y Paraná.Se trata del relanzamiento de un programa direccionado a establecimientos educativos, pero que ahora incluye a instituciones sociales. “La propuesta cuenta con el aval del Consejo Superior del Ente y tiene por objeto acercar la historia, el presente y la proyección a futuro de esa obra emblemática a las diversas instituciones sociales y establecimientos educativos de nivel primario y secundario de ambas provincias”.“Este año optamos por celebrar el aniversario de forma diferente. Compartiendo con niños , adolescentes y adultos nuestras propuestas temáticas, que incluyen juegos, la exposición de maquetas, gráficas y fotografías, y la atractiva experiencia que supone la proyección del audiovisual que se utiliza en nuestra tradicional visita guiada”, explicaron Karina Rotela y Martín Uranga, representantes de Santa Fe y Entre Ríos en la Comisión Administradora de esa entidad biprovincial.Las visitas comenzaron el pasado 25 de noviembre, con la participación del Túnel en la 29 na. Muestra Pedagógica Anual que se realizó en el Complejo Social y Educativo Escuela Hogar Eva Perón de la ciudad de Paraná, donde alrededor de 1000 personas disfrutaron de una tarde a pura música, expresión rítmica, puestos de artesanías y, lógicamente, de las propuestas del túnel.Una semana después la actividad continuó en la Escuela secundaria N°6 “Lomas del Mirador”, y primaria Nº 194 “Filiberto Reula”, ambas de la ciudad de Paraná, donde unos 200 niños y adolescentes, directivos, personal docente y no docente pudieron disfrutar de la misma..Finalmente, el pasado 6 de diciembre se repitió la experiencia en el Multiespacio de Encuentros, Formación y Recreación, Eva Perón de la ciudad de Santa Fe, en pleno barrio Santa Rosa de Lima, donde “el túnel” fue recibido con murgas, teatro, y la exhibición de los elementos confeccionados en los talleres que funcionan allí, todo ello en el marco de la muestra anual “Cada Creación Tiene su Historia” que el Multiespacio realiza anualmente.“Es la obra de infraestructura e ingeniería más importante de Latinoamérica, pero en Argentina es la obra más federal. Es un “magnífico ejemplo de Federalismo que debe llegar a las nuevas generaciones. conmemorar de esta forma un nuevo aniversario hace que la llegada a ellas se multiplique y que trascienda el tiempo”, explicaron desde el ente.En dicho marco, la representante santafesina en la entidad señaló que “en lo que va de 2022 visitaron el túnel total de 52.000 personas” (una cifra récord), lo que refleja la vigencia de una obra que por sus características ingenieriles y como factor esencial de integración y desarrollo despierta interés en todos los ámbitos, particularmente en los pedagógicos, donde el enlace se ha llegado a abordar desde la perspectiva curricular.“Sin embargo, entendemos que a pesar de ese importante volumen de visitantes, el factor distancia y los recursos son obstáculos que impiden a muchas escuelas e instituciones santafesinas y entrerrianas realizar la actividad – continuó Karina Rotela-. Es allí adonde se apunta con esta propuesta que consiste en llegar a dichos establecimientos, con la finalidad de exponer de manera sistémica cada instancia de la obra, los motivos de su construcción y su impacto regional”.Karina Rotela y Martín Uranga coinciden en que el mayor desafío vivido en lo que va de la gestión tuvo que ver con la pandemia de Covid 19: “a 100 días de asumir se nos planteó un escenario inédito que modificó nuestras prioridades. De proyectar obras y acciones pasamos a diagramar la aplicación de protocolos sanitarios para evitar la transferencia territorial del virus. Fue esencial el acompañamiento de los Ministerios de Salud y de la Policía Vial de ambas provincias”, remarcaron.“No obstante también tuvimos nuestro momento de gratificación porque asistimos a la comitiva que trasladó las primeras dosis de la vacuna a la provincia de Entre Ríos. Ese día nos convertimos en un camino de esperanza”.En materia de obras, los directores detallaron la inauguración del nuevo Complejo Social (hace apenas 1 año, con las presencias de los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, Omar Perotti y Eduardo Bordet).“Desde entonces el complejo alojó a 78 delegaciones con un total de 2158 turistas. Y el nuevo Centro de Interpretación, un lugar que representa aspectos constructivos del túnel y que aloja elementos históricos de la obra, que fue visitado por un total de 52.000 personas. Sin dudas que estas inversiones han afianzado el perfil social y turístico del ente”.Otras acciones vinculadas a obras de infraestructura y modernización fueron la nueva estación transformadora de media tensión que incluye 1 kilómetro de nuevo cableado eléctrico, bacheo de hormigón en los accesos al viaducto y nuevas rampas de asfalto de última generación. También se instalaron 5 kilómetros de fibra óptica que vincula a los edificios administrativos del ente, y la instalación de modernas cámaras de monitoreo de tránsito, como así también la adquisición de un nuevo sistema de cobro de peaje automatizado.Finalmente, la entidad también tuvo su año de eventos que comenzó en abril con el maratón “Malvinas No Olvidar”, que contó con más de 700 participantes. En octubre, en tanto, se realizó el cruce en caravana de 400 motocicletas provenientes de distintos puntos de Argentina y de países limítrofes. Mientras que el pasado 4 de diciembre fue el turno del “Cruce del Túnel en bicicleta”, el mayor evento de cicloturismo de la región, del que participaron 1200 pedalistas de todas las provincias argentinas.Cuenta la crónica que en un mediodía de diciembre de 1959 dos amigos se encontraron a almorzar en Luisito, un tradicional restaurante paranaense. Buscando intimidad, se sentaron en el fondo de la sala. La comida fue la excusa, la sobremesa lo importante.Tras una larga charla llaman a Luis Chiappino, el dueño del local. Le piden una botella de champán y tres copas. Lo invitan a brindar. La determinación estaba consumada: Raúl Uranga, Gobernador de Entre Ríos, y Carlos Sylvestre Begnis, Gobernador de Santa Fe, habían decidido firmar el tratado para la construcción del Túnel Subfluvial. Seis meses más tarde, el 15 de junio de 1960, consumaron la rúbrica de este federal e histórico acuerdo.Tras décadas de infructuosos proyectos presentados por las provincias ante los gobiernos nacionales, Uranga y Sylvestre Begnis decidieron buscar una solución de fondo. Como el espacio aéreo pertenece al Estado Nacional, los gobernadores utilizaron un instrumento jurídico previsto en la Constitución argentina referido a la celebración de tratados destinados a resolver problemas comunes. Allí se establece que la zona ubicada por debajo del lecho del río no pertenece a la jurisdicción nacional sino a las provincias.Tras la firma del tratado, el 29 de junio de 1961 se llamó a Licitación Pública Internacional, la cual fue adjudicada a un consorcio conformado por Sailav SA (Argentina), Hochtief (Alemania) y Vianini (Italia). En marzo de 1962 comenzaron las obras. De 1963 a 1965, pese a las grandes dificultades económicas, los gobernadores Aldo Tessio -Santa Fe- y Carlos Raúl Contín -Entre Ríos- intensificaron el apoyo a la ejecución de la obra.La colocación de los últimos tubos data de abril de 1969 y poco más tarde se abrió la compuerta final. Todo estaba preparado para la inauguración oficial, que se concretó el sábado 13 de diciembre de 1969.Se ha escrito que “El Túnel” fue integrador incluso antes de su existencia. El resultado de la buena política, esa que busca dar respuestas a las necesidades. Del pensamiento democrático, dado que trascendió a todas las ideologías. Fue política de Estado. Un sueño en tiempo de conservadores. Que luego se robusteció a partir de estudios técnicos y de factibilidades realizados por un gobernador del peronismo, para ser impulsado y defendido por desarrollistas y radicales. Es todo lo que está bien. Es sueño y esperanza, convivencia y Federalismo.