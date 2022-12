Asamblea Vecinalista sobre servicio de colectivos: “El problema tocó fondo”

La Asamblea Vecinalista del barrio Santa Lucía, que ya viene encabezando reclamos por el mal servicio de transporte urbano de pasajeros, se reunió este Lunes 12.Su presidenta, Alicia Glausser, expresó a: “El tema transporte toco fondo en Paraná, servicio que hace año ya no existe”, y agregó: “desde el día del nuevo contrato con esta empresa, los ciudadanos nos vemos en dificultades”.Desde la empresa, Buses Paraná, afirmaron que no cuenta con los fondos para pagarle el aguinaldo a los choferes, y denunciaron, a través de un comunicado, la falta de respuestas a los reclamos y presentaciones por la distribución de los subsidios nacionales.“Le han encargado a el Estado, que somos todos los Argentinos, para que paguen sueldos y aguinaldos; a la empresa no le alcanza lo que recauda del servicio, porque no hay servicio”, manifestó Glausser, y agregó: “Si el servicio fuera como corresponde, es decir, cada 10 minutos un colectivo, tendrían una mejor recaudación”.“Una empresa privada está viviendo del dinero público del pueblo Argentino”, expreso la referente.Además, Glausser reveló que “desde la asamblea se le envió al intendente diferentes opciones de prestadores; cooperativas, una licitación por ramal, o que se pague por kilómetro. Nada de eso fue respondido”.“El intendente de la ciudad de Paraná tiene que dar respuestas. El contrato de concepción dice que, ante los incumpliendo, el contrato cae y el municipio se hace cargo por un año hasta tanto se llame a licitación”, declaró Glausser.“Nosotros le llamamos la atención a quienes nos gobiernan para que tomen cartas en el asunto”, finalizo la presidenta de la Asamblea Vecinalista a