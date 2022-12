Ahora Buses Paraná no tiene fondos para el aguinaldo: “El gremio podría parar”

Sobre la ley federal de transporte

¿Qué ocurre con los colectivos en Paraná?

Las empresas de transporte nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) denunciaron -a través de un comunicado- la falta de respuestas a los reclamos y presentaciones por la. También solicitaron que sean asumidos los compromisos negociados en la paritaria del sector; de hecho, anticiparon que no podrán pagar el aguinaldo a colectiveros. En ese marco, resuena la“ante la falta de recursos que permitan afrontar los gastos básicos del sistema, necesarios para la normal continuidad de las prestaciones”., pero con la demora en la que incurrió el gobierno nacional, dado que debía haber pagado 6.000 millones en noviembre y 5.800 millones en diciembre, según lo pactado cuando se ajustó el salario del personal,”, comunicó a Elonce el gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet.El apoderado de la empresa, que tiene a su cargo la concesión del transporte público en Paraná y su área metropolitana, se desligó de las responsabilidades que implican las consecuencias del no pago del aguinaldo a los colectiveros.apuntó Lischet.De acuerdo a lo que analizó el empresario, Nación adeuda 11.800 millones de pesos de los subsidios comprometidos para noviembre y diciembre. “Y en base a estas cifras,porque es una participación mancomunada entre Nación y Provincia, que hasta el momento aporta el 60% de los fondos que hace Nación”, explicó y acotó que “el otro ingreso es por tarifas”. Sin embargo, también cuestionó que “no se puede hablar de tarifas si no sabemos qué subsidio vamos a cobrar. Es una nebulosa que no deja ver qué pasará”.pero los empresarios dependemos de la fecha en la que pague Nación”, se desligó. Y especificó: “Nación debería haber publicado un DNU en el que autorice la ampliación de la partida presupuestaria, pero eso no se hizo hasta la fecha. Una vez que se firma el DNU, a Provincia llega una adenda para que el gobernador la firme y eso regresa a Buenos Aires con los fondos a partir de que estén autorizados; cuestión que vemos como poco probable porque el pago de los fondos provinciales también demora más de una semana”., anticipó el empresario y confirmó que desde FATAP informaron la situación a los gobiernos provinciales “para que tomen los recaudos necesarios para que se pueda prestar el servicio”.Y agregó: “Los salarios, gracias a un adelanto que hizo Provincia por gestión de la Municipalidad, este mes, se pudieron pagar en el cuarto día hábil, pero para pagar el aguinaldo… porque también necesitamos el dinero para el mantenimiento de los coches a fin de seguir prestando servicio”.Aunque en relación a la prestación del servicio de colectivos urbanos en Paraná y el área metropolitana,por la situación que atraviesa la firma. “El mal menor es no repararlo y comprar los repuestos para los que están en servicio”, explicó y ejemplificó que “una cubierta que tenía un costo estipulado de 75.000 pesos, hoy vale 150.000 pesos; y el combustible, que estaba previsto en 79 pesos, hoy se pagan 200 pesos”., sentenció el gerente de Buses Paraná.cosa que no ocurre, porque de los subsidios que paga Nación, el 88% queda en CABA y AMBA, y el 12% restante es para el interior, por lo tanto, la única de solucionar es con una ley federal que establezca que los mismos fondos se repartan entre todos”, refirió el gerente de Buses Paraná a Elonce. Y argumentó: “Si los sueldos son iguales en todo el interior y el combustible es más caro que en Buenos Aires, por el traslado, no es coherente la forma en la que se distribuyen los subsidios”.. “Y si no tenemos les medios, empezamos a no poder garantizar los servicios porque no podemos renovar las unidades, el gasoil aumenta continuamente y los repuestos se pagan al precio de un dólar de 340 pesos”, justificó., insistió.En la oportunidad, Lischet comunicó a, porque no puede ser que el subsidio sea para los que más tienen, como en Buenos Aires, y que en el interior, donde la gente gana mucho menos, tengan que pagar tarifas superiores a los 100 pesos, siendo que en Buenos Aires pagan 28 pesos”.En ese sentido, informó que. “Pero primero debemos encontrar soluciones a los inmediato y después, las proyecciones, porque está previsto que el combustible siga aumentando y para enero un avance de paritarias porque estaban calculadas para una inflación del 60% y hoy es del 100%”, remarcó el empresario.