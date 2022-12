Vecinos cortaron un tramo de avenida Almafuerte en protesta por la falta de agua

Paraná Vecinos reclamaron que hace dos días están sin agua en un barrio de Paraná

Vecinos de calles Hernandarias y Antonio Bonell del barrio San José de Paraná cortaron el tránsito vehicular sobre avenida Almafuerte -a la altura de su intersección con calle Antonio Bonell; fue en la mañana de este lunes, durante el lapso de una hora, y en reclamo por la falta del servicio de agua potable.un vecino Lucas Vera.“Queremos agua, iluminación y el arreglo de calles porque es imposible que puedan entrar ambulancias, bomberos o policías”, justificó. Y agregó: “No tenemos iluminación y la zona es una boca de lobos. La presidenta de la comisión vecinal no hace nada por nosotros y solo nos discrimina diciendo que somos `los negros de allá abajo´”.“Somos más de 500 vecinos sin agua y lamentablemente con el calor que hace, el agua se necesita”, insistió el vecino.En la oportunidad, Vera repasó que “en 2018 y en 2022 pedimos al intendente que nos conecte a la red de agua, y está el proyecto, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas”. “Y cuando necesitan el voto, ahí aparecen todos”, apuntó.“Necesitamos el agua para el verano, iluminación y el arreglo de calles porque ni las ambulancias pueden entrar. Los chicos no se pueden lavar dientes, no se pueden bañar, no se pueden lavar la cara para ir a la escuela. Viene gente a pedir que les firmemos planillas y los votemos, pero no tenemos nada resuelto”, completó otro de los vecinos en protesta, Jonathan Gómez.Durante la manifestación, cuestionaron que “un policía amenazó a uno de los muchachos, le dijo que lo golpeaba si no se retiraba”.Los vecinos de barrio San José anticiparon que, en caso de no obtener respuestas al reclamo, recrudecerán las medidas de protesta con el corte total de avenida Almafuerte. “Los que nos pasan en auto, lamentablemente, no sufren la situación que atravesamos nosotros con nuestras criaturas”, fundamentaron.