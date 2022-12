Paranaense en Croacia contó cómo viven “la previa” del partido contra Argentina

Argentina jugará la instancia de semifinales frente a Croacia, un rival con el que se ha encontrado en un Mundial, aunque por primera vez en una etapa eliminatoria. El historial entre ambos seleccionados cuenta con cinco partidos en total: dos partidos ganados por cada uno y un empate.



Mateo Terraza es paranaense y vive en Croacia, desde hace más de dos años. En diálogo con Elonce detalló que cuando los croatas saben que él es argentino “me recuerdan el triunfo 3-0 de Croacia en la segunda fecha del Grupo D en el Mundial de Rusia 2018”, dijo.



“Acá la gente está súper motivada por los resultados que están teniendo y más después del partido de ayer que le ganaron a Brasil. Fue súper intenso el partido, estaban todos muy estresados esperando el resultado. Se están sintiendo con mucha confianza. Están también un poco escépticos porque saben que Argentina juega bien”, destacó de la misma manera.



“Están confiados para el partido contra Argentina. Yo soy súper respetuoso, los escucho nomás, y al partido lo voy a ver solo, desde mi casa”, confió.



El joven contó que salió “de Argentina hace seis o siete años. Primero viajé por Sudamérica, anduve por Centroamérica, vine un par de veces a Europa. En Croacia comprobé que hay leyes para inmigrantes muy buenas, las visas de trabajo son baratas, otorgan residencia. No hay casi desempleo en Croacia, falta gente para trabajar. Es un país, nuevo, bonito, tranquilo; tiene una costa hermosa. Acá se grabó Game of Throne”.



Sobre cómo viven los argentinos los partidos del Mundial, allá en Croacia, aseguró: “Los bares tienen televisores, allí se juntan algunos grupos de argentinos, de mexicanos, pero no hay muchos”.



Y sobre “el temperamento” de los croatas al momento de “vivir los partidos”, Terraza apuntó que “lo viven con intensidad, pero no como lo hacen los argentinos: Salen a los bares a festejar luego de los partidos, hay panaderías abiertas hasta las 2. No son como nosotros de cocinar para ver los partidos, de juntarnos a hacer un asado, haciendo ‘la previa’. Es difícil comparar con Argentina, aunque cuando conocés otros hinchadas, te das cuenta que se vive todo diferente”. Elonce.com.