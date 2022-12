Un poste cayó sobre su garaje: “Sentimos un estruendo muy fuerte”

Paraná Los fuertes vientos ocasionaron caída de 40 árboles en varios puntos de Paraná

Poste caído que interrumpe un carril de circulación

Poste de semáforo “arrancado de cuajo” en transitada esquina



Griselda es la dueña de la vivienda afectada. Contó aque producto de la caída de este poste, “tenemos obstruida la salida del garaje”.Se cayó aproximadamente a las 22 de este viernes, en medio del fuerte temporal de viento y lluvia que se desató en la capital entrerriana.Producto de la caída, quedaron los cables desparramados en la vereda. Manifestó que realizó el reclamo correspondiente., interrumpiendo el tránsito en uno de los carriles.“Hoy a la mañana ya estaba caído”, detalló a, un vecino. De la misma manera detalló su preocupación, por el peligro que conlleva.El poste caído interrumpía el tránsito en el carril con sentido este- oeste.“Yo lo iba a sacar pero me dijeron que no lo haga, porque podían iniciarme una causa por tocar el palo”, manifestó, agregando que “es re peligroso que no se haya solucionado hasta el momento, hay mucha circulación por este lugar”.. El semáforo se desprendió desde su base y este sábado por la mañana, permanecía sin funcionar todo el sistema de semaforización de ese lugar tan transitado.