Argentina está en semifinales y paranaenses festejaron en Plaza 1º de Mayo

Argentina se metió entre los cuatro mejores del Mundial de Qatar 2022 y jugará el martes que viene con Croacia en semifinales, al vencer a Países Bajos por 4 a 2 en la definición con tiros desde el punto del penal tras empatar 2 a 2 al cabo de los 90 minutos y los 30 de tiempo suplementario, con Emiliano "Dibu" Martínez como héroe, al igual que Sergio "Chiquito" Romero ante el mismo rival en Brasil 2014.Los colores celeste y blanco inundaron el microcentro de la capital entrerriana. Canticos, bocinazos y banderas acompañaron a los simpatizantes "albicelestes" cuando le dieron la vuelta a la cuadra para festejar.“La alegría es inmensa, Messi fue el mejor”, expresó.“Fue un partido increíble, la pasión que se vivió fue inmensa, ahora vamos por otro triunfo”, mencionó otro joven.“Vamos Argentina, fue un partido muy difícil pero acá estamos”, dijo una mujer desde una moto.“Los jugadores dejaron la vida en la cancha y eso me emociona hasta las lágrimas”; mencionó una mujer.En una jornada donde las altas temperaturas impactaron sobre toda Argentina, eso no pareció importarle a las personas que se acercaron a distintos lugares para alentar al combinado dirigido por Scaloni.Elonce pudo retratar cómo se vivieron los últimos minutos definitivos y agónicos del partido Argentina – Países Bajos.Muchos hinchas se vieron preocupados ante la tanda de penales pero la ilusión regresó cuando el arquero Emiliano Martínez, el "Dibu" fue decisivo en la tanda con sus tapadas en los dos primeros envíos del capitán Virgil Van Dijk y Steve Berghuis.También se festejó el gol de Lautaro Martínez que sentenció el pase de ronda en la quinta y última ejecución del campeón de América.El nombre de Lionel Messi se destacó y los eufóricos simpatizantes, felices con el resultado, gritaron y cantaron para celebrar el resultado.“Era un partido para ganarlo en los 90 minutos. Nunca me imaginé lo que sufrimos. Me parece exagerado los 10 minutos que adicionó el árbitro, el partido en ese estaba controlado”, aseguró uno de los asistentes a un bar paranaense.“Ya estamos. ¡Goooool!!!!!!!! Dios es argentino, esto quedó demostrado”, gritaron quienes vivieron los penales “para el infarto” de la Selección, ante Países Bajos.“Ahí está el Messi que queremos, que es el mejor. Ese es el Messi que queremos”, dijeron además.“Diego es lo más grande, y ahora Messi” expresó otro fanático.“Aguante la Scaloneta. Aguanten los jugadores”, gritaban tras el triunfo.“Messi y la Scaloneta es lo más lindo y grande que hay”, completaban.