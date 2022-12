Botaron al río en Paraná una gran réplica del Crucero General Belgrano

El modelista naval paranaense Sergio Titi Gammella hizo una réplica de 8,12 metros de largo del Crucero General Belgrano y hoy la probaron en el Club de Pescadores, a partir de las 10, para cerciorarse de que todo funcione de manera correcta para dejarla prácticamente lista para la botadura oficial, el próximo año.A la embarcación la construyó, con todos los detalles, en base a los planos originales del crucero argentino hundido en Malvinas tras el cobarde ataque de los ingleses fuera de la zona de exclusión, el 2 de mayo de 1982.En diálogo cony visiblemente emocionado, se mostró contento porque “el horizonte de trabajo es homenajear a los veteranos, a los héroes que participaron de Malvinas, que dieron todo, incluso la vida”.Agradeció a todos los que colaboraron “con materiales, propuestas, ideas y mensajes de aliento. Esto es una caricia para los modelistas; reivindicar el modelismo y contagiar a más gente que se anime a practicarlo”.“La plata va y viene. Esto es tener ganas.enfatizó Gammella.Expresó que “todavía no está terminado,. Arranqué el 2 de abril de 2017. Calculo que cumplirá los seis años y estará terminado. Lo que vieron es una prueba reducida, una mini navegación, porque no puedo salir hasta no obtener la matrícula de Prefectura. Estamos en eso.”, expresó.En tanto, su esposa, también con lágrimas en los ojos, recalcó que “es un momento muy importante como familia. Estamos muy emocionados y el orgullo que siento como su compañera es enorme, por todo el compromiso con la causa Malvinas. Tengo un ídolo y es mi marido”.Los hijos también resaltaron la importancia de este homenaje. “Bastante poco se sabe sobre Malvinas”, expresó el joven. Mientras que su hermana adolescente remarcó que “es un orgullo llevar este apellido y tener un padre que está dispuesto a todo y nunca se rinde”.José Alberto Cabrera, mecánico maquinista del Crucero General Belgrano, remarcó que “esto nos toca de lleno, más cuando tocó el agua y me acordaba de los 323 muertos. Son años, pero lo recordamos permanentemente. Y con el paso del tiempo, duele mucho más, pero hay que seguir luchando, porque las Malvinas son argentinas. Me cuesta hablar, la emoción me invade”, sostuvo quien iba en la sala de máquinas, donde impactó el torpedo. “Gracias al Señor estoy acá”, remarcó.En tanto, el presidente del Club de Pescadores y Náutico de Paraná, Fabián Blumenblat, destacó “el orgullo de ser parte de esto, aportando las instalaciones del club. Ya lo botamos en otras oportunidades como pruebas. Ahora falta uno de los últimos pasos que es la aprobación de Prefectura para que pueda navegar. En esta oportunidad le dieron la posibilidad de hacerlo dentro de esta dársena natural que se ha formado en el club”.Finalmente, el tesorero de la entidad, Luis Molina, expresó que esto “me conmueve mucho”.