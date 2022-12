Cómo es el movimiento en la peatonal San Martín ante el segundo día de feriado

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

A pesar del fin de semana largo, la mayoría de los comercios de la peatonal San Martín de Paraná abrió sus puertas. Aunque este viernes, teniendo en cuenta que la Selección Argentina de fútbol juega ante Países Bajos en instancias de Cuartos de Final del Mundial, muchos retomarán la atención al público después de las 18.



Consultado sobre el movimiento en estos días de feriado, Gabriel, desde un local de indumentaria deportiva, indicó a Elonce que “esperábamos un poquito más de gente el día de ayer, a la mañana se movió bastante, pero a la tarde, calculo que, por el calor, la gente se guardó un poco más. Hoy hay mucha gente en la peatonal, pero poca en los locales”.



De todas maneras, dijo que “vale la pena abrir los feriados”, además teniendo en cuenta que es principios de mes y la proximidad de las fiestas.



Desde un local de venta de sahumerios y afines, dieron cuenta que hoy “trabajamos hasta las 12.30 y por la tarde se abre después del partido”.



En relación a las ventas, la encargada del comercio indicó que “la gente ya está pensando en los regalos de fin de año y viendo opciones”.



Sobre el movimiento, mencionó que “en este momento anda gente de Paraná, no se ven muchos turistas. Hubo fechas en las que se notó mucha gente de afuera, pero entre ayer y lo que va a de hoy no he visto de otros lugares”. Y en relación a la decisión de abrir dos feriados seguidos, expresó que “los que tenemos negocios, tampoco podemos cerrar muchos días”.



Finalmente, desde un local de indumentaria femenina, mencionaron que “ayer y hoy abrimos todo el día, salvo esta tarde que vamos a abrir de 18 a 21 porque con el partido no anda nadie y es en vano abrir”.



“Ayer anduvo gente y hoy, a pesar del calor, anda mucha más. Diciembre es el mes en que tenemos muchas ventas”, puntualizaron y en un año complicado se debe aprovechar. Elonce.com