Paraná de película: Bahl declaró “Huéspedes de Honor” a Serrano y Laport

El intendente de Paraná, Adán Bahl, recibió a los realizadores de la película que se filmará en la ciudad y zonas aledañas. La charla fue en Casa de la Costa con el director del film, Andrés Bufali, el productor ejecutivo Jorge Zelasco y los actores Roly Serrano y Osvaldo Laport.Los actores de renombre nacional e internacional visitaron Paraná este martes y recorrieron distintos lugares. Bahl les entregó a Serrano y Laport la declaración de Huésped de Honor.En este marco, los actores destacaron los escenarios naturales y la calidez de la gente, sus artistas y técnicos, además de la importante inversión que se concretará para llevar adelante el rodaje.Laport manifestó sus expectativas de filmar en Paraná: “Esta es una nueva aventura en el arte, con amigos, uno se siente privilegiado, podemos echar raíces en ciudades como Paraná que nos abren sus puertas para poder ensamblarnos desde lo artístico y lo técnico”, dijo.“La realizaremos íntegramente en Paraná y es importante porque la mano de obra será en un porcentaje muy alto con actores y equipo técnico de la ciudad”, añadió.Sobre Paraná, aludió: “Me encontré un poco con mis raíces, el fondo de mi casa donde nací en Uruguay daba con el Río de la Plata y acá lo pude percibir”.Serrano, en tanto, agregó sobre la elección de la capital entrerriana como locación para el rodaje. “Paraná reunía todas las condiciones, tanto las climáticas y sus lugares extraordinarios, donde mires es todo muy lindo”.Estuvieron presentes el secretario de Coordinación Estratégica, José Claret; el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani; la concejal Ana Ruberto y la esposa del intendente Claudia Silva.La Emboscada cuenta la historia de un fotógrafo argentino, corresponsal en la guerra de la ex Yugoslavia, que es despedido en 2002 por negarse a echar colegas en un canal de TV, guarda su indemnización en un banco de Buenos Aires y busca trabajo. De pronto, surge “el corralito” y, pese a una ley aprobada en el Congreso, el Gobierno no la respeta y hace un negociado con el dinero de los ahorristas.Ante eso, el fotógrafo rodea su cuerpo con cartuchos de dinamita, va al banco donde tiene sus 150 mil dólares y amenaza con volar a todos los que están ahí si no le dan lo suyo.Al salir de prisión, huye y busca refugio donde nació y se crió 35 años atrás. Allí se reencuentra con su mejor amigo, quien lo ayuda a defender su vida.Este film será dirigido por Andrés Bufali con un elenco integrado en los papeles protagónicos por Osvaldo Laport, Roly Serrano, Silvia Kutika y Erika de Sautu Arrieta.