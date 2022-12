Con emoción y alegría, se vive una nueva edición de Once por Todos

Video: La solidaridad no se detiene: así comenzaba una nueva edición de Once Por Todos

Video: Once por Todos: transmisión en vivo

La gran máquina de la solidaridad no se detiene y un nuevo Once por Todos ya está en marcha. Hasta las 22 en la Sala Mayo se estarán recibiendo las donaciones que luego serán distribuidas entre los beneficiarios de la edición 2022.A pesar de la lluvia, las manos solidarias están dispuestas a ayudar y sumar su granito de arena sabiendo que Ayudar hace Bien y reconforta el alma, ser el nexo entre aquellos que necesitan y quienes están abiertos a colaborar.Las puertas de la Sala Mayo, se abrieron a las 11 y hasta la hora 22 se estarán recepcionando las donaciones. Asimismo, están vigentes los carritos solidarios en los supermercados adheridos y las vecinales que desde hace semanas se están preparando para este gran día. El día en que la solidaridad dice presente a pesar de todo.La Cooperadora del hospital materno infantil San Roque de Paraná funciona desde 1960 y nuevamente en uno de los beneficiarios de la jornada solidaria. La organización está abocada a mejorar la calidad de atención y la estadía de pacientes del hospital.“Estamos muy contentos de ser parte de esta jornada y poder ayudar a los pacientes y sus familias”, expresó Marcela, representante de la cooperadora. Necesitan elementos de higiene y sobre todo pañales juveniles “porque hay niños hasta los 14 años”, señaló.“Todo sirve”, finalizó.La Asociación Civil “El Lucerito”, que asiste a familias en el barrio Los Berros de Paraná a través de cooperativas de trabajo y en talleres recreativos y de apoyo escolar. Además, asisten a dos merenderos más de la zona.“Le damos asistencia a casi 60 chicos, solo en nuestro merendero”, contó la representante. Generalmente, necesitan “alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene”. El merendero sirve la merienda los días lunes, miércoles y viernes. En tanto, martes y jueves dan un plato de comida.“Estamos muy agradecidos por ser parte de esta jornada y por toda la ayuda que recibimos”.La escuela, ubicada en el barrio Padre Kolbe, asiste a niños en situación de vulnerabilidad. La institución se aboca a brindar contención y asistencia a las familias de la zona. Este año, son uno de los beneficiarios de Once por Todos y requieren de la ayuda de toda la comunidad.La directora destacó su emoción por participar por primera vez de la jornada. “Nuestras grandes necesidades son los productos de limpieza”, dijo. A la institución asisten cerca de 400 alumnos.El hogar es una institución gerontológica de larga estadía y como entidad, que pertenece a las Damas Vicentinas, alberga a mujeres en situación de vulnerabilidad social y económica, brindándoles la estadía dentro de la residencia y un acompañamiento en la institución.“Estamos muy contentos de ser parte. Estamos recibiendo muchos alimentos y esperando que llegue pañales para adultos, es lo que más hace falta”, contó la representante del lugar. “Todo viene bien, porque hay muchas necesidades”.Según contó, la institución trabaja “con personas que están solas”.La comunidad parroquial de Santa Lucía asiste a diversas familias carenciadas y muchos de gurises que asisten al comedor. Además, están abocados a la que los niños que se quedaron fuera del sistema escolar, retomen sus estudios.“Tratamos de cubrir alrededor de 400 familias de la zona de Paraná”, expresó una de las voluntarias. Hasta el momento, recibieron muchos alimentos no perecederos, peor les hace falta leche y cacao para poder brindar la merienda a los niños.El voluntariado asiste a pacientes y familiares del Hospital San Roque de Paraná. El grupo funciona hace más de 50 años, y una vez más formará parte de la jornada solidaria.Las tareas que llevan adelante las 40 mujeres son primordiales para todos los pacientes del nosocomio y con cada aporte pueden seguir brindando la contención necesaria.Lilian, encargada del voluntariado se mostró muy contenta por las donaciones que recibieron. “Necesitamos elementos de higiene y limpieza, pañales y alimentos no perecederos”.El voluntariado está en el hospital de lunes a sábados para asisten a los pacientes y sus familiares.Suma de Voluntades” es una ONG que desde hace diez años trabaja diversas actividades de acompañamiento escolar, clínica deportiva y comedores en tres barrios de la ciudad: San Martín, Mosconi Viejo y Antártida Argentina.Uno de los representantes de la ONG, Hernán, se mostró muy agradecido por participar de la gran fiesta de la solidaridad: “Las donaciones vienen muy bien y todo es bienvenido, cada aporte es una ayuda enorme”, dijo al resaltar la que “el empuje de todos los paranaenses es inmenso”.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".