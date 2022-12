La solidaridad no se detiene: Se realiza una nueva edición de Once por Todos

Qué donar

Las opciones para ayudar

A quiénes llegará la ayuda

La gran máquina de la solidaridad no se detiene y un nuevo Once por Todos ya está en marcha. Hasta las 22 en la Sala Mayo se estarán recibiendo las donaciones que luego serán distribuidas entre los beneficiarios de la edición 2022.A pesar de la lluvia, las manos solidarias están dispuestas a ayudar y sumar su granito de arena sabiendo que Ayudar hace Bien y reconforta el alma, ser el nexo entre aquellos que necesitan y quienes están abiertos a colaborar.Las puertas de la Sala Mayo, se abrieron a las 11 y hasta la hora 22 se estarán recepcionando las donaciones. Asimismo, están vigentes los carritos solidarios en los supermercados adheridos y las vecinales que desde hace semanas se están preparando para este gran día. El día en que la solidaridad dice presente a pesar de todo.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".