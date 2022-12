Intenso movimiento en Terminal de Ómnibus por el último fin de semana largo

En la antesala al último fin de semana extra largo del año,registró un intenso movimiento turístico en la terminal de ómnibus de Paraná. Se conoció que, las empresas de turismo vendieron “pasajes para volver a casa” y no para “destinos específicos como otras veces”. Algo parecido está sucediendo para la fecha de Navidad.Gran cantidad de gente se registraba en la parte de la terminal que salen colectivos al interior de la provincia. Con agua fría, helados y alguna bebida fresca, las personas esperaban pacientes el micro que lo llevaría a destino.Una pareja esperaba poder viajar a Alcaraz, de donde eran oriundos, sin embargo, no consiguieron pasajes. “Vamos a tener que viajar hasta Cerrito y de ahí tomar otro colectivo para llegar a destino”, contó un hombre.Una señora viajaba hasta Villa Urquiza a visitar familiares. “Voy a pasar unos días allá, así no me quedó encerrada entre cuatro paredes con el aire prendido”, expresó.Una estudiante volvía a su casa en María Grande. “Estudio psicología en Paraná y aprovecho el fin de semana largo para visitar a mi familia”.Dos mujeres de Santa Fe tenían como destino Villa Urquiza: “nos vamos en carpa a pescar. Nos esperan días de mucho calor”.