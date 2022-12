Once por Todos: siguen llegando las donaciones de las escuelas a Sala Mayo

Paraná La invitación a sumarse a Once por Todos se aprecia en el Túnel Subfluvial

Ayudar Hace Bien

A un día de la jornada solidaria de Once por Todos, que se realizará el jueves 8 de diciembre en Paraná a beneficio de hospitales, comedores y merenderos, a Sala Mayo continúan llegando las donaciones que fueron colectadas en las instituciones de la ciudad. Los corazones laten fuerte de alegría y los alumnos de la escuela privada “Pastor Enrique Marconi” son testimonio de la solidaridad; es por ello que este miércoles hicieron entrega de lo reunido durante las últimas semanas.La directora Verónica Aversa agradeció la invitación a la jornada solidaria. “Estas experiencias siempre son de crecimiento para la institución y es importante que nuestros niños desde pequeños, desde Salita de 3, puedan estar abiertos a la solidaridad y colaborar de la forma que puedan”, valoró; e hizo extensivo el agradecimiento a las familias de la comunidad educativa “que siempre están predispuestas a colaborar, pese a las dificultades”. “El ayudar tiene un doble significado porque crecemos como personas al ver que no somos los únicos que tenemos necesidades, porque hay otras personas a las que podemos beneficiar”, ponderó la directiva al bregar por “transmitir el amor con el que nuestros alumnos prepararon sus donaciones y el poder entregar en mano nos da la certeza de que llegan a destino”.Por su parte, la capellana Daniela Pastorino hizo hincapié en “el mensaje que se dice se traduce a hechos concreto”. “Porque las familias que no la están pasando bien se suman y ven cómo pueden ayudar a otros a través de algo tangible, como puede ser un producto de limpieza, porque es algo pequeñito que sirve y es de impacto para otro que lo necesita”, remarcó al destacar “la importancia de dar algo que al otro le sirva y que sea de calidad”.El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del jueves 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de