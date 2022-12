Vecinos reclamaron que hace dos días están sin agua en un barrio de Paraná

Vecinos de calles Hernandarias y Antonio Bonell del barrio San José de Paraná reclamaron a través deque hace dos días permanecen sin el servicio de agua potable; son más de 500 familias afectadas por la falta del vital elemento, durante las altas temperaturas que se registran por estos días.“Ayer llamamos y nos dijeron que supuestamente a las 13 regresaba el agua a la zona del parque industrial, pero hoy no tenemos una gota de agua; ya no tenemos agua ni siquiera en los tanques y no tenemos respuestas”, contó uno de los vecinos, Lucas Vera.Según comentaron, en calle Miguel David se registró la rotura de un caño, pero, según lo informado, “el problema supuestamente estaba solucionado”.“Queremos que Obras Sanitarias nos informe y nos envíe un camión con agua porque en el barrio hay muchos chicos, gente grande y enfermos que necesitan del agua”, imploró Vera.En la oportunidad, los vecinos comentaron que, en dos oportunidades, desde 2019, reclaman por la conexión a la red de agua potable. “Pedimos que nos conecten al caño madre de calle Versano hasta Hernandarias y hacia arriba por dos cuadras para dividir el agua a todos los vecinos; o por Antonio Aranguren. Nos recibieron de Obras Sanitarias, pero nunca nos dieron una respuesta”, repasó Mónica Torres. Y agregó: “Pedimos arreglos de calles y alumbrado público, pero lo que más necesitamos es el agua porque los chicos y la gente mayor la necesitan”.