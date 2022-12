Sin rastros de Ramírez: “Tenemos la esperanza de encontrarlo vivo” dijo su hijo

Paraná Nuevos rastrillajes con perros confirman que Ramírez estuvo en Bajada Grande

Pasan los días y nada se sabe sobre el paradero del empleado del Cementerio Municipal de Paraná. Carlos Ramírez, está desaparecido desde el 15 de noviembre, cuando se retiró de su domicilio en Paraná.Contó aque la fiscal Sandra Terreno convocó a su familia “para que sepamos qué están haciendo en la búsqueda de mi papá. Los perros marcan la zona de Bajada Grande, es por esto que no se cambia el lugar de rastrillaje. Él no conocía ese lugar, es raro que él haya ido hacia allí”.El hijo de Carlos Ramírez, Gonzalo, indicó que su padre no pudo cobrar el sueldo.Aseguró que desde la familia están “convencidos” de que su papá está con vida. “Tenemos la esperanza de encontrarlo vivo”, manifestó Gonzalo.Detalló también que su hijo pasaba gran cantidad de tiempo con su abuelo. “Si no estábamos nosotros, estaba él: mediodía y noche, compartía siempre con papá”, aseguró.“Él tiene su vida acá. Comparte con su hermano que vive a la vuelta de su casa, con nosotros. Cada vez que él cobraba siempre compartíamos una cena, o un almuerzo. Todos lo conocen, pasaba por la quiniela, por todos los negocios de esta zona. Lo más lejos que anduvo en Paraná, fue el centro, para ir a cobrar y volvía a su casa”, afirmó el hombre.Pide a quien tenga alguna información, que se comuniquen con el 911 o al celular de Gonzalo, 155095514.