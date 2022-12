Paraná de película: filmarán “La Emboscada” con actores y técnicos entrerrianos

Sobre la película

Entre Ríos se desarrolla en la industria cinematográfica. Muchos realizadores reconocidos, encuentran en la región paisajes, historias y actores destacados para sus films. En tanto, Paraná se potencia como un polo de atracción para este rubro por sus lugares y los profesionales.“La Emboscada”, es una película policial del director Andrés Bufali que se filmará en Paraná, La Picada y Villa Urquiza con amplia participación de prestigiosos técnicos y actores entrerrianos. También participarán figuras de reconocimiento nacional e internacional.Andrés Bufali, Osvaldo Laport y Roly Serrano, visitaron la capital entrerriana para conocer las locaciones y dialogaron consobre el film.El director, señaló que la elección de la ciudad fue porque “me la recomendó un amigo y colega, y vimos que la historia de la película quedaría muy bien en Paraná”. Además, Bufali, comentó que está muy contento con la actuación de los entrerrianos.“Para nosotros es un gusto poder trabajar con actores y técnicos de Paraná”.Osvaldo Laport, relató que la película “cuenta una historia que tal vez nos pueda llegar a identificar con alguno de los casos que hemos vivido en la Argentina”. El reconocido actor, interpretará al personaje principal.“Cuando mi personaje vuelve a Paraná, se reencuentra con su gran amigo y comienzan a idear el plan para vengarse de los rufianes que me buscan”, contó. A su vez, en la ciudad, se reencontrará con gran amor de su vida, pero también se enamorará de la mujer de una persona muy poderosa de la zona.Por su parte, Roly Serrano señaló que “es un privilegio poder trabajar con Osvaldo, porque somos muy amigos. Tenemos un amor muy grande por lo que hacemos y un respeto enorme”.El actor destacó la idea de filmar en el interior del país. “Esta idea de producción, me parece maravillosa, porque hay gente muy aficionada en todo el país. Esta una gran satisfacción para mí que también soy del interior”, manifestó.Mauro Bedendo, realizador entrerriano, contó aque las grabaciones comenzarán el 6 de marzo y se extenderá durante cinco semanas. “En enero y febrero realizarán la etapa de preproducción donde se seleccionarán las locaciones y los actores”.Sobre los escenarios de la ciudad, comentó que “habrá grabaciones en el río, la costanera, pero también en la ciudad”. Seguidamente, agregó que “es una oportunidad para posicionar a la ciudad como un punto de atracción para el turismo e impulsarla para el desarrollo de la industria cinematográfica”.El director, adelantó que el film se basa en un personaje que es corresponsal de guerra. Al regresar a su ciudad, en el medio en que trabaja, lo obligan a despedir a sus colegas y que sean reemplazados por “pasantes baratos”. Él se niega y lo terminan despidiendo.“Al ser despedido, deposita su indemnización en un banco mientras busca otro trabajo y le retienen los dólares”, explicó. Bufali, agregó que “pese a que hay una ley del Congreso de la Nación que dice que se deben respetar los ahorros de las personas”.“En un momento, el tipo puede sacar la plata de manera violenta. Se escapa y esconde el dinero. Finalmente se entrega, pero como no quiere devolver el dinero es juzgado, previo a ser golpeado por la policía y lo meten cinco años en la cárcel”, contó. Seguidamente, agregó que “al salir, se encuentra con los mismos policías que lo quieren matar”. En esas circunstancias, el personaje decide salir de Buenos Aires y volver al lugar en donde nació: Paraná.Este film será dirigido por Andrés Bufali ("El prontuario de un argentino”) con un elenco integrado en los papeles protagónicos por Osvaldo Laport, Roly Serrano, Silvia Kutika (que hace meses trabajó en una serie con Robert de Niro y Luis Brandoni) y Erika de Sautu Arrieta (“Un Gallo para Esculapio”). Elonce.com