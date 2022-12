“Hay que apoyar estas iniciativas solidarias”, dijeron desde Esperanza Blanca

Sociedad Cooperativa La Ganadera se sumó a Once por Todos al donar alimentos a un Hogar

Paraná Supermercado El Mundo se suma a Once por Todos con los carritos solidarios

Qué donar

Las opciones para ayudar

A quiénes llegará la ayuda

Lácteos Esperanza Blanca se suma por primera vez a Once por Todos con un importante aporte para la jornada solidaria que tendrá lugar este jueves 8 de diciembre en la Sala Mayo de Paraná a beneficio de hospitales, escuelas, comedores y merenderos.Hernán Paulini, uno de los dueños de la firma, expresó que “Once por Todos responde al espíritu de la empresa, somos una empresa familiar y los valores están basados en la solidaridad y nos pareció una iniciativa fantástica”.Esperanza Blanca aporta 30.000 pesos para la compra de pañales y elementos de primera necesidad que serán distribuidos entre los beneficiarios de la jornada que este año concreta su edición número 18.“Toda la familia trabaja en la empresa, somos cuatro hermanos y mis dos hijos también están en actividad. Uno se hizo de muy abajo, de golpearse como todo el mundo; estos son momentos complicados y estas cosas hacen más falta que nunca y cuando uno puede dirigir ayuda con gente confiable y responsable hay que apoyar”, aseveró Paulini.Finalmente, dijo que “estamos agradecidos de poder ser parte de Once por Todos y llegar a la gente que lo necesita que por ahí no es tan fácil, hay que apoyar estas cosas porque son realmente muy importantes”.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".