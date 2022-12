La Bolsa de Cereales donó más de cuatro mil pañales a Once por Todos

Ayudar Hace Bien

Este jueves 8 de diciembre tendrá lugar una nueva edición de Once por Todos. En el marco de la cantidad de instituciones que se suman y extienden su mano para ayudar a hospitales, escuelas, comedores y merenderos, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos hizo entrega de una donación de más de cuatro mil pañales al voluntariado y cooperadora del materno infantil San Roque de Paraná.“Renovamos nuestro compromiso para con las instituciones sociales y esta es la cuarta entrega que hacemos porque comenzamos en 2019”, comunicó ael director de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Aquiles Mantovani. Y agregó: “En esta circunstancia, uno tiene contacto con quienes trabajan en los voluntariados, las cooperadoras y las fundaciones y trata de colaborar”.Por su parte, una de las voluntarias del “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque, Isabel Zárate, ponderó que la entrega de pañales “es oro en polvo porque nos ayuda una cantidad”. “Hay que seguir donando para ayudar a los niños y las mamás que se encuentran internados”, animó.En tanto, otra de las colaboradoras en la cooperadora del nosocomio, Marcela Peralta, rememoró: “Todo lo recaudado desde el primer Once por Todos fue exclusivamente al hospital y era tanto que después compartimos año a años con otros hospitales para desmembrar la cantidad de donaciones; porque Paraná es generoso y a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos no se nos cae otra palabra que no sea gracias”.“Sin agradecer a quienes nos ayudan, nosotras no podríamos hacer absolutamente nada; las cosas hermosas que nos llegan para donar son las que nos ponen en evidencia y recibimos gratuitamente las bendiciones y los agradecimientos porque es esta la cara que la que le ofrece a la mamá lo que necesita, cuando detrás hay cantidad de anónimos que hacen”, agradeció la voluntaria.El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, este jueves 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de