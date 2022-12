Once por Todos: los horarios de los shows en Plaza de las Colectividades

Los horarios

Monchito Merlo – 18 horas Plaza de las Colectividades

Pont a bailar – 19 horas Plaza de las Colectividades



Mario Pereyra – 20 horas Plaza de las Colectividades



La Banda de Música de la Policía – 21 horas Plaza de las Colectividades



Qué donar

Las opciones para ayudar

A quiénes llegará la ayuda

Este jueves 8 de diciembre se realiza una nueva edición de la gran solidaria “Once por Todos – Ayudar hace Bien”, a beneficio de hospitales, escuelas, comedores y merenderos de la ciudad de Paraná.El evento, que fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia, tiene lugar como desde hace 18 años, en la Sala Mayo del puerto y en el marco de esta fiesta solidaria, se suman muchos artistas para colaborar con sus actuaciones y animar la jornada organizada por Elonce, mientras las personas llegan con sus donaciones.LosQuienes concurran a presenciar estas actuaciones podrán dejar sus donaciones en Sala Mayo en ese momento o en cualquier momento del día, a partir de las 11 horas.Este año, en el escenario montado en la Plaza de las Colectividades,. Se recomienda asistir temprano para disfrutar de todos los shows.Intérprete de acordeón de tres hileras y compositor de música del litoral, Monchito Merlo es toda una institución del chamamé.El artista que siguió los pasos de su padre, un músico que compartió sus días artísticos con Tarragórros, Ernesto Montiel y los grandes del chamamé de su época, nuevamente estará en el escenario de Once Por Todos, desplegando la música del litoral y llevando el mensaje solidario.La cumbia pop tiene su representante en Paraná y es la joven Banda “Pont a bailar”, que desde hace cinco años hace disfrutar a toda la región con las voces de Enzo Barzola e Irina López Leites.Los chicos, que hacen un estilo de música similar a Marama, Rombai y otros, tocaron el cielo con las manos y hace dos años vienen copando escenarios en distintos puntos de la provincia con un show particular, donde el intercambio con el público es la primera opción para la banda.Es uno de grandes referentes de la cumbia santafesina. Promete hacer barullo y mover la marea solidaria este jueves 8 de diciembre al ritmo de sus canciones. El “Máster”, sin duda, desplegará sus clásicos.El cantante de la producción “el aguante” sigue haciendo corear al público con los clásicos “Hasta el sol de hoy”, “Dile tú”, “Leña seca”, “Vagabundo”, “Golpe con golpe”, “Un vaso de cerveza”, “Tus labios”, “Tú piel”, “A tu lado ya no estaré”, “Embustera”, “Ya me voy”, “María José”, “Forastera”, entre muchos otros. Además de imponer canciones como “Pecadora”, “El embrujo” y “Conciencia”, para Mario el “aguante continúa” y nadie se pierde sus actuaciones.Creada en 1820 por el General Francisco Ramírez, la Banda de Música de la Policía cumplió, en 2020, sus 200 años de existencia.Durante su trayectoria ha realizado diferentes actuaciones y conciertos en distintos lugares, incluso en varias provincias, obteniendo el reconocimiento de innumerable público, las interpretaciones de obras clásicas de renombre, y también música popular de diferentes países.Deslumbró en el festival mayor del folklore latinoamericano: Cosquín, en la provincia de Córdoba; como así también en el mejor coliseo lírico del mundo: el Teatro “Colón”, de la capital argentina.La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, otro clásico que dice “sí” a Once Por Todos este jueves 8 de diciembre.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".