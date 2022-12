Once por Todos: Agua Nuestra y El Polo Hielo hidratarán la jornada solidaria

Ayudar Hace Bien

En el marco de la cantidad de instituciones que se suman y extienden su mano para ayudar a hospitales, escuelas, comedores y merenderos, las firmas paranaensesbrindarán un respaldo estratégico de importancia para la jornada solidaria.“Una vez más nos volvemos a sumar a Once por Todos porque nos encanta colaborar y nos gusta ser solidarios: vamos a hidratar a todos los que trabajen ese día en la jornada solidaria”, comunicó ael presidente de Agua Nuestra SA, Adolfo Cislaghi.“Todos los años que hacemos Once por Todos, y digo hacemos porque siempre me sentí incluido, colaboramos y desde nuestro lugar hacemos nuestro aporte e invitamos a todos a hacer lo mismo por la solidaridad”, indicó el empresario.En la oportunidad, Cislaghi se refirió a la demanda creciente de agua mineral envasada debido a las altas temperaturas que se registran en la región. “No damos abasto porque los clientes nos llaman porque no llegamos, porque se nos termina el agua en los repartos, porque no nos alcanza el día, porque los feriados nos atoran las entregas y se nos complica”, explicó el empresario.“Dejamos los abonos de noviembre y estimábamos que a los próximos los iban a querer para la segunda o tercera semana de diciembre, pero nos llamaban y nos decían `los queremos ya´. Y fue imposible atender a todos los abonados en la primera semana”, reconoció el presidente de Agua Nuestra.Fue en ese sentido que pidió “paciencia” a los clientes “porque a esta ola de calor no la esperábamos y tantos feriados…”, fundamentó. De hecho, comentó que habló con los empleados para trabajar el jueves “para no fallarle a los clientes y que tengan el agua en su casa”.“Aumentamos la producción por la gran demanda y a simple vista fue de entre un 15 y 20%. Pero también se aproximan las Fiestas”, avizoró el empresario a la instancia de ventas que se aproxima.Y El Polo Hielo será otra de las firmas encargada de refrescar a la jornada solidaria de este jueves 8 de diciembre. “Hielo y Aguas El Polo siempre ha estado con la ciudadanía que lo necesita y Once por Todos es una causa muy noble, por eso, un año más los acompañaremos”, comunicó ala responsable de la fábrica y distribuidora, Sonia Krenz.“La solidaridad es muy importante porque todos necesitamos de alguien”, remarcó. De hecho, transmitió las retribuciones por el gesto: “Cuando nosotros lo necesitamos, hubo quienes nos dieron una mano, nos ayudaron en momentos difíciles a salir adelante; por eso no nos olvidamos y cuando podemos ayudar a los demás, ahí estamos”.En la ocasión, Krenz se refirió a la calidad y el servicio de la fábrica y distribuidora de rolitos de hielo y agua mineral envasada. “No dejamos a nadie sin agua, sea el día que sea y la hora que sea, sobre todos los adultos mayores que necesitan en cualquier momento”, fundamentó.“La producción va bien y por la cantidad de eventos y los días de mucho calor, prácticamente, trabajamos las 24 horas”, destacó.“La firma El Polo tiene 43 años, nació en General Ramírez, luego siguió por siete años en Resistencia, Chaco. Y ahora ya hace 33 años que estamos en Paraná”, contó Krenz.El tradicional lugar de la jornadavolverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, este jueves 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de