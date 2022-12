Fiorella busca colaboración para probarse en un club de básquet español

¿Cómo colaborar con Fiorella?

Video: En busca de un sueño: Fiorella pide ayuda para viajar a jugar a España

Fiorella Bustos es una joven de 12 años que juega al básquet en la capital provincial en el club San Agustín. A base de su progreso, le llegó la oportunidad de probarse en España. Recibió una beca de Torrejón de Ardoz Academy, complejo ubicado a 19 kilómetros de la ciudad de Madrid.Daniel Bustos, padre de la jugadora, contó a Elonce cómo se presentó la posibilidad:. Recalcó que “hace 20 días que estamos enloquecidos porque ella tendría que estar el 6 de enero para entrenar”. En ese sentido, recalcó que gente del club y de la familia están planificando todo para llegar a costear el vuelo.Según pudieron dar a conocer desde el entorno familiarpara poder estar los dos meses que le cubre la beca. Por esa razón, comenzó una colecta de dinero a través de la venta de alfajores. 500 pesos es el valor de la docena y 350 el de la media. A su vez, agradeció al club por la creación de una cuenta en el Banco Hipotecario.Sofía, por su parte, relató lo que fueron sus últimos años en su carrera: “El año pasado estuve en la selección de Entre Ríos, donde le cortamos el invicto a Concepción del Uruguay”. Además, informó que se puede mover en las cinco posiciones. Sobre la situación en particular que le toca vivir, expresó: “No me lo imaginaba a esta edad, quizás en un futuro sí”.Por último, Fiorella indicó que le entusiasma más de ir a España: “Si voy, haría nuevos amigos y amigas. Eso me emociona más. Es un orgullo para mí”. Asimismo, manifestó que el amor por el básquet proviene de su familia: su mamá, sus dos hermanas, su tía, su tío y un primo practicaron la disciplina.