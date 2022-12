Paranaense vivió el triunfo de Argentina en Qatar: “Para mí es un sueño”

Los “problemas” que encontró en el Mundial

La organización del viaje

El Mundial de Qatar 2022 es uno de los temas que se habla en cada rincón de la Argentina. Hoy, por la llave de los octavos de final, Argentina consiguió superar 2-1 a Australia en el estadio Ahmad bin Ali, de la ciudad de Al Rayyan. Muchos argentinos estuvieron presentes en el estadio para gritar los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. Entre todos ellos se encontraba Francisco Carletti, oriundo de Paraná.A las tres de la mañana en territorio qatarí, habló cony contó las sensaciones que le dejó el partido casi sin voz:También reveló que estuvo junto a un grupo de 10 entrerrianos de las ciudades de Lucas González y Colón, entre otros.“Hay varios paranaenses y me encontré con varios. Llegué hace dos días y lo hice exclusivamente para el partido de octavos de final y pienso quedarme hasta la final así que esperemos que sigamos avanzando”, expresó el entrerriano.Con respecto a la cantidad de argentinos que hay en el país organizador del torneo de fútbol, el joven dijo que “80% son argentinos. Esta semana empezaron a retirarse los simpatizantes de algunas selecciones que ya quedaron eliminadas y solo van quedando las que siguen en competencia. Al argentino le gusta hacer quilombo”. A su vez, felicitó a los qataríes por la rapidez en que se dispersa la gente: “La llegada y la salida fueron complicadas. Está todo bien organizado, no hay muchas complicaciones más que un poco de tumulto”.Uno de los puntos que resaltó como una barrera fue el idioma: “Acá se habla inglés. Con el traductor me manejo muy bien”. En cuanto a manejarse con las compras, afirmó que es “caro”. Asimismo, comunicó que no se consigue alcohol: “Es imposible comprar. En los lugares que venden a cuatro mil pesos una lata de cerveza”.Acerca de la adquisición de entradas para los encuentros definitorios del Mundial de Qatar 2022, el joven explicó que “hay reventa, pero a precios elevadísimos. Además, agregó que ya tiene más partidos para ver en Medio Oriente:Francisco admitió que viajó ya con ellas en mano.“Lo planifique dos años antes.Esperemos que lleguemos lo más lejos posible”. Profundizó los detalles de su desembarco a tierras árabes: “Hice escala en Madrid, después fui a Dubái y luego vine para acá (por Qatar)”, manifestó. Además, dijo que optó por estadías cortas en diferentes hoteles y que próximamente se encontrará con otras personas de la capital entrerriana.Por último, remarcó las diferencias que hay en Qatar. Subrayó que “es una cultura totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y la comida es bastante complicada porque son cosas que no estamos acostumbrados a comer”.