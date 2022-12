La Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos se suma a Once Por Todos

Sobre AFPER

Está en marcha la jornada solidaria de Once por Todos, que se realiza cada 8 de diciembre y desde hace 18 años en Paraná a beneficio de hospitales, comedores y merenderos. Y las instituciones de la ciudad tienen un rol fundamental en ese eslabón para que la ayuda llegue a los más necesitados y cada año se suman y dicen presente siendo punto de recepción de donaciones.La Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos (AFPER) por tercer año se suma a la jornada de Once por Todos. Los fotógrafos serán los encargados de crear un registro y retratar con su mirada la solidaridad de todos los presentes.Al respecto, el presidente de AFPER, Rubén Darío Clivio, expresó a Elonce que “colaboramos con esta jornada solidaria que es un evento que nos encanta y nos gusta mucho ser parte del registro de la actividad y a los estudiantes les sirve mucho para practicar”.“Los entrerrianos tenemos una fuerza interior para seguir moviéndonos y ayudando al otro”, añadió.Según destacó uno de los docentes, Aníbal Ibarra, señaló que “a los chicos se los guía para que capturen las mejores fotos; es todo un desafío”.Ibarra señaló que están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2023. La Asociación ofrece una carrera de dos años “donde se va explorando todas las ramas dela fotografía, es una linda profesión que no tiene límite de edad”, indicóEn tanto, una de las referentes de AFPER; Liza Ormachea, dio cuenta del trabajo que realiza el fotoclub. “Es la pata social que invita a fotógrafos en general que hacen de la fotografía una práctica cotidiana”, expresó.En tanto, otro de los docentes, Juan Ignacio Pereyra, señaló que “los chicos que hacen un registro del evento lo toman con mucha responsabilidad y pasión. Existe una diferencia muy grande entre el fotoperiodismo y uno book social”