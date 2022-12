Bodas de oro de Jardín de Escuela Magnasco: festejan y se suman a Once por Todos

Se suman con campaña interna a Once por Todos

La “Seño” Mónica confió aque tras dos años que fueron “muy difíciles, el 2020 y el 2021, el poder convocar a toda la comunidad educativa, para poder llevar a cabo el festejo que debió haber sido en 2021, es todo un acontecimiento. El año pasado no se pudo hacer por todo lo que estábamos viviendo, así que este año estamos celebrando, con agradecimiento a todos, por su participación que superó nuestras expectativas”.Se llevó adelante la inauguración, este viernes, de un mural comunitario que conmemora estos 50 años, dijo la directora del jardín, ubicado en Avenida Almafuerte de Paraná. Agregó que agradece “la colaboración de la Defensoría del Pueblo y del muralista Andrés Leiva, es un honor poder haber contado con su presencia aquí, de esta actividad que une a las familias ya los niños, que son los principales protagonistas de todo esto”.El jardín de infantes de la Escuela Osvaldo Magnasco, “La Tortuga Andariega” se suma a Once por Todos. “Todos los años colaboramos; es un trabajo que siempre hace el sexto grado que son los que egresan. El año pasado recolectaron productos de limpieza, pañales. Otros años, fueron guardapolvos; este año lo haremos sumando alimentos no perecederos. Para nosotros como institución es un honor ya que fomenta valores como la solidaridad, el cooperativismo; todo esto nos une y nos hace ser más humanos, y más en estos tiempos tan difíciles”, aseguró a Elonce la directora del jardincito.Y por último opinó: “Ayudar hace bien, porque entre todos nos fortalecemos y podemos salir adelante juntos, de otra manera no se podría”.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".