La Fundación “Caricias al Corazón” juntará alimentos para Once por Todos

La Fundación “Caricias al Corazón”, que tiene sede en la localidad de María Grande, se hace eco de la jornada solidaria Once por Todos, que tendrá lugar el jueves 8 de diciembre en la Sala Mayo de Paraná y juntará alimentos.Valeria Varisco, contó que la entidad “es relativamente nueva, y si bien tenemos un lugar físico en María Grande, trabajamos con pueblos vecinos y en esta oportunidad queremos sumar e invitar a la población a donar cualquier alimento no perecedero”.“Vamos a estar juntado el miércoles 7, de 8 a 21 en la sede ubicada en calle 20 de septiembre 934, para el día 8 entregarlo en la Sala Mayo”, contó sobre cómo se han organizado para la gran jornada del próximo jueves.Respecto al motivo que las llevó a adherirse a Once por Todos, Varisco mencionó que “todos los años lo veíamos por la tele y como ONG uno de los nuestros valores es la solidaridad, quisimos hacernos eco de algo tan importante y que son momentos muy lindos para unirnos como sociedad y ayudar a aquellos que más lo necesitan”.“Para nosotros ayudar es una caricia al corazón”, expresaron desde la Fundación.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".