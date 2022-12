Fin de clases: Lengua y Matemáticas las materias que más siguen costando

Las escuelas están atravesando las últimas semanas del ciclo lectivo 2022, que, según el calendario del CGE, finaliza el 22 de diciembre.estuvo en la escuela primaria Nº 200 “Soldados de Malvinas”, cuya directora, Silvia Deval, dio cuenta que cerca del 30 por ciento del alumnado, de una matrícula de 550, deberá asistir a la etapa de intensificación de saberes.“Este año fue desafiante para todos, todavía estamos sufriendo las secuelas del año de pandemia, pero siempre apostando a la educación de los niños. En líneas generales, el área que más cuesta o donde intensificamos es en alfabetización inicial, lengua y matemáticas. Las ciencias y las áreas especiales no dejan de ser importantes, pero ponemos el foco en las otras áreas”, expresó.Sobre cómo continúa el calendario escolar, explicó que “a partir del 12 de diciembre es el periodo de apropiación de saberes, lo que antes se llamaba recuperatorio. Asisten solamente los niños que no han logrado alcanzar todos los objetivos propuestos, y están en proceso”.En este sentido, mencionó que “cada niño tiene un proceso y una trayectoria diferente y se trata de hacer una mirada particular de cada uno. Ellos siempre tienen ganas de aprender, las dificultades son muchas y no solo en cuanto a lo pedagógico”.Si bien aún no hay números definidos, Deval estimó que un aproximadamente un 30 por ciento de los alumnos del establecimiento, deberá cumplir por el período de recuperatorio. “Siempre que se trabaja con niños y en educación, el balance tiene que ser positivo”, finalizó.