Comité de Prevención de la Tortura cuestionó Código Prevencional entrerriano

Foto: Doctora Diana Conti, integrante del Comité Nacional de Prevención de la Tortura.

Se realizó este jueves, en el rectorado de la Uader, la presentación de un informe, tras un relevamiento del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, respecto de la situación de presos en comisarías.



De acuerdo alo indicado, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura monitoreó en noviembre de 2021, lugares de encierro en la provincia, públicos y privados: alcaidías, cárceles, comisarías, además de institutos de salud mental, geriátricos y demás. Tras esto, elaboraron un informe “con posibilidades que los tres poderes contesten nuestro informe. Hoy ya se puede consultar en la página web los resultados”, dijo a Elonce la Doctora Diana Conti, integrante del Comité Nacional de Prevención de la Tortura.



La Red de Derechos Humanos Entre Ríos presentó al Comité “un programa de trabajo que pedía inspeccionar comisarías y jefaturas departamentales de Policía, donde lamentablemente hay gente detenida por contravenciones. Lo hicieron en 14 lugares. La evaluación es siempre comparativa a nivel nacional. En Argentina hay sobrepoblación carcelaria pero también hay sobrepoblación en comisarías de presos; hoy en el país tenemos condenados en comisarías. Hay que imaginarse qué pena puede ejecutarse rehabilitando en una comisaría: ninguna”, afirmó Conti.

Entre Ríos “no tiene presos en comisarías por violación del Código Penal. Tiene lamentablemente como muchas otras provincias, un Código Contravencional vetusto, anacrónico, que hay que derogar”, consideró la especialista.



Las contravenciones incluyen al “desorden", "escándalo", "ebriedad" u ofender a "la moral y las buenas costumbres".



El defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez, “es al que se anoticia por cualquier detención, es el que estaba abordando ese tema. Y tenemos constatado que efectivamente es así. La comisaría es para detenciones de muy corta duración, por lo tanto no debería haber calabozos. Sin embargo los tienen, hay gente pernoctando por estar detenida, en condiciones infrahumanas”, resaltó agregando que “no debe existir más ese código contravencional, que la privación de libertad se debe utilizar sólo para hechos gravosos contra las personas, contra la seguridad pública, contra la propiedad, pero no por infracciones menores donde debe haber alternativas a la prisión”.



A la opinión de Conti “los jueces tienen que racionalizar la aplicación de la prisión preventiva y de las condenas”.



Para la especialista “la prisión domiciliaria es una alternativa a la prisión que ha resultado operativa porque a través de una tobillera o de control presencial de la persona que está en su casa y que tiene que demostrar que no viola esa restricción, cumple una limitación a su libertad ambulatoria; no se les priva de su derecho a comer, a estudiar, a la vinculación familiar, a la salud, situación que en cárceles desbordadas o en comisarías no dispuestas para eso, se restringen las libertades y se viola la totalidad de los derechos humanos”, aseveró.



Elonce.com.