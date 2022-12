Premiación e inauguración de los Premios Municipales de Arte 2022

Salón de Artes Visuales - Obras seleccionadas



Se entregaron este jueves los Premios Municipales de Arte 2022 y se realizó la inauguración de los salones de Artes Visuales y de Poema Ilustrado. El evento realizado en Sala Mayo, organizado por la Municipalidad de Paraná, se hizo este jueves por la tarde.Más de 190 trabajos fueron presentados en esta edición 2022.Los Premios Municipales de Arte 2022 fueron ordenados y jerarquizados con la intención de potenciar las producciones artísticas locales. Con ese objetivo, se actualizaron los reglamentos, se incrementaron los montos de los premios y se eligieron jurados que dialogan con la escena artística actual en relación a cada disciplina, se había indicado en la presentación de los mismos., aseveró aque han sido “190 propuestas de increíble calidad. Felicitamos a los ganadores, agradecemos al jurado que con su prestigio dan la transparencia que necesita este tipo de eventos”.“La cultura es identidad, también un derecho individual y colectivo. En el municipio lo vemos como una industria cultural, porque queremos que nuestros artistas vivan de sus talentos. Lo vamos a lograr con una herramienta como la que estamos entregando”, destacó Bahl.De la misma manera, dijo: “Estamos acompañando al artista, generando este valor sinérgico. Y lo hacemos con mucho orgullo, con participación plena, y con estas herramientas que tiene el municipio que ayudan e impulsan mucho a los artistas para que puedan vivir de su talento, para que puedan exponer y abrir al mundo todo lo que generan, y que lo podamos encontrar, reconocer y disfrutar en Paraná”.“Paraná ama a sus artistas, los valora, los apoya y el compromiso del municipio, desde el primer día, es transformar esos apoyos en acciones concretas, para que la industria cultural de Paraná esté en todos los escenarios. Y para eso tenemos que estar, tener un equipo como lo tenemos en la Secretaría de Coordinación Estratégica, en la Subsecretaría de Cultura, el acompañamiento del Gobierno provincial, a la secretaría de Cultura, a la nación. Entre todos hacemos lo que tenemos que hacer”, aseveró el mandatario municipal., subrayó que este es “el tercero de nuestra gestión y realmente es la primera que hacemos con todos los premios. Un total de 190 obras se presentaron entre la música, la danza, el teatro, cultural, pintura, poesía ilustrada, arte urbano. Hubo un jurado de calidad para todas las disciplinas. Hay 21 ganadores, más 13 menciones”., por su parte, aseveró a Elonce que acompañan “las gestiones de la Subsecretaría de Cultura de Paraná. Destaco lo que nos une, porque lo entendemos de la misma manera la gestión cultural. La municipalidad agregó rubros que no existían dentro de premios municipales y nosotros como provincia hicimos lo mismo. Empezaron a agregar disciplinas y desde Cultura provincial hicimos lo mismo, agregamos el premio de artesanías que no existía, el de fotografía, de danzas, porque tenemos la concepción de que todas las disciplinas deben tener un premio, tanto municipal como provincial”.- La máscara de Alejandra Rodríguez- My self? de Paola Ludi- La cabaña de Carla Pérez- La Mona... a cuadros de Jorgelina Parkinson- Mantendré todos mis secretos bajo el agua y susurraré mis memorias en la piedra para resguardarlas de Paola Nerina Chiappella- Vita de Federico Julián Main- Persiana/10 PM de Karen Spahn- La ronda nocturna de Roberto Pastrana- Así imagino la correntada de un río rosa de María Jimena Balcaza- Suspensión de Flor y polvo de Valentina Bolcatto- Intimidad de Annelise Toloy- El cumpleaños no feliz de Priscila Bruschi- Lejano batir de alas de Amalia Giles- El Barrio del tambor de Leonardo Charras- Retrato de escritor con mapa, cuerda y lata de pintura de Fernando Martínez- El sueño de la razón me convierte en monstruo de Lucio Mangia- Paraná, ciudad paisaje de Gisela Natalia Ellenberger- Mi mamá es como el café de Pablo Jesús González- Luces y sombras en blanco de Ricardo VillarrazaSalón de Artes Visuales - Obras seleccionadas- Prótesis V – Un hábitat incompatible de Guido Bertos- ¿Cuánto te aguantás una piedra en el zapato? de Adrián Alejandro "Pájaro" Carreira- Aquí y Ahora de Marcela Iturain- La fuerza aparece cuando menos la espera de Jorge Raúl Fernández- El día de la ballena (de la Serie MB10) de Silvina Noemí Fontelles- 100 veces te extraño de Natalia Garay- Mujeres de Diana Butvilofsky- Manos que hablan de Marisa Alejandra Schiavo- Casa es una misma de Carla Agustina Botto- Un “Te quiero”, un “Te adoro” y un “nunca Te olvidaré” de Belén Céspedes-Les proscriptes de Pola Ortiz- Junto botellas de Cecilia Ruiz- Museo de María Lorena Ledesma y Belén Zavallo- Sélavy de Maximiliano Sanguinetti y Federico Main- Sin título de César Spais y Mariángeles Metivié- Dandelion de Karen Spahn y Luciana Scutellá- Cómo tropiezan los demonios de Walter Musich y Natalia Garay- Mujeres entre ríos de Fernanda Alberto y Rebeca Zapata- AMALGAMA de Gabriela Grandoli y Adriana Gómer- La Sáenz Peña de Belén Céspedes y María Eugenia Cichero- Paraná en un pincel de Diana Butvilofsky y Francine Butvilofsky- La ola de Elina Aguilar y Rocío Fernández Doval- Haikus en Bajada de Ángel Mallarino y Leandro Portillo- Poema circense de Natalia Cobos y Manu Mantica- La fiebre de Martina Kaplan y Emiliano Camino- La bajante de Laura Sánchez Olivera y Luciano Ávila- Mi casa era un Bulo de Noelia Godoy y Evangelina Schiro- Raíces de agua de Lorena Cabello y Sara Van Dembroucke- Insert coin de Boris Bellmann y Camila Rufiner- Negra de Daniela Farfala y Nazareno CasisSalón Municipal de Artes Visuales y Poema IlustradoCuraduría: Julia Acosta y Verónica MoreiraDiseño de espacio expositivo: Francisco Vásquez, Julia Acosta y Verónica Moreira.Montaje: Francisco VásquezLas obras premiadas de todas las categorías son:1er Premio: Prótesis V - un hábitat incompatibleGuido Bertos2do Premio:El día de la ballena (Serie MB 10)Silvina Fontelles3er Premio:Un “Te quiero”, un “Te adoro” y un “Nunca te olvidaré”Belén CéspedesMención especial del jurado:100 veces te extrañoNatalia Garay1er Premio:Persiana/10PMKaren Spahn2do Premio:Suspensión de flor y polvoValentina Bolcatto3er Premio:El cumpleaños no felizPriscila BruschiMenciones especiales del jurado sin orden de mérito:Mantendré todos los secretos bajo el agua y susurraré mis memorias en la piedra para resguardarlasPaola Nerina ChiappellaRetrato de escritor con mapa, cuerda y lata de pinturaFernando MartínezAsí imagino la correntada de un río rosaMaría Jimena Balcaza1er Premio:La OlaElina Aguilar y Rocío Fernández Doval2do Premio:Insert CoinCamila Rufiner y Boris Bellmann3er Premio:SélavyMaximiliano Sanguinetti y Federico Main1er Premio:El Rastro. Tras las huellas de Isidro VelázquezActúa Toño López. Dirige Gabriela Trevisani.2do Premio:Las NorasActúan Marcela Acosta, Gisela Reyna, Antonella Fernández Pabón y Paula Righelato. Dirige Nadia Grandón.3er Premio:ManadaActúan Ángela Martínez, Sabina Piccini, Juan Cruz Rivasseau. Dirigen Victoria Roldán y Daniela Osella.Dirección:Conejas de Valeria FolliniInterlunio de Marisa GrasiAureliana de Juan Kohner y Alejandra FlorenzaPola Ortiz y Raquel Freijo por Delicias de Paula Righelato1er Premio:Sal, una fórmula mágica para el dolorVictoria Roldán y Floriana Lazzaneo2do Premio:IluminéCompañia folklórica “El grito sagrado” de Denise Lescano (dirección), Cristian Lescano (coreografía) y Leites Enzo Nicolás (representante)3er Premio:Las danzas en mi cuerpoClaudia Retamar y Evelyn SpalmMenciones especiales del jurado:Primera Mención:Detallitos FlamencosCuerpo de Baile de la Sociedad Española (CDB) formada por Candelaria Marcos, Mariana Miraglio, Florencia Ciarocca y Juliana Serra.Segunda mención:La noche de la danza - Por un arte sin barrerasDe Priscila Peralta1er Premio:For youNicolás Rufiné2do Premio:Copla para lunaGabriela Zonis3er Premio:Guardianes del ritmoAgustín BenítezPrimera Mención:HesoyamValentino DuarteSegunda mención:Majin buuSamanta Coronel1er Premio:De ella y del ríoAgustina Schreider2do Premio:PasanGabriel Martínez3er Premio:Ya no séGustavo GonzálezPrimera Mención:Como para seguirPedro GuastavinoSegunda mención:PañueloFacundo Ludi.com.