Reclamo de emprendedores: dispondrán dos calles céntricas como espacio de ferias

Sobre el reclamo de los emprendedores

Emprendedores se congregaron esta mañana frente a la Municipalidad para solicitar que les permitan realizar la tradicional feria navideña sobre Peatonal San Martín, entre La Paz y Colón, de Paraná. Desde la Municipalidad confirmaron aque les ofrecerán calles La Paz o Buenos Aires como espacio de feria.“El reclamo de estos emprendedores es que no son escuchados y que no se les está dando un lugar, pero ayer tuvimos una reunión virtual con 80 emprendedores y las propuestas de ferias son en Plaza Alvear y Sala Mayo”, comunicó ala subsecretaria municipal de Inversión y Empleo, Vanina Alessi. Y agregó: “Ahora realizamos un sondeo entre los emprendedores interesados en participar en esos dos espacios y la respuesta fue buena porque de la pre-inscripción, hubo un 94% de respuesta de los lugares a elegir”.En la oportunidad, Alessi remarcó que, desde la subsecretaría a su cargo, “todo el tiempo ofrecemos a los emprendedores alternativas de comercialización en nuevos espacios y la Municipalidad organiza entre 9 y 11 ferias por año”.“El municipio tiene una escucha activa hacia ellos, nuestra área trabaja con el emprendedurismo generando comercialización, líneas de créditos, espacios y capacitaciones; y ante esta demanda, les dimos dos propuestas de comercialización para diferentes emprendedores y ellos pueden elegir”, explicó la subsecretaria municipal, pero aclaró: “El Ejecutivo de Paraná es quien determina los espacios para cualquiera de las actividades que se realizan en la ciudad”.En el caso de los emprendedores en protesta, Alessi confirmó que fueron recibidos por dos áreas municipales y se los escuchó. “Ellos reclaman por calle San Martín como espacio para comercialización y la propuesta es para calle Gardel (la que se descartó porque tiene pendiente) y ahora les ofreceríamos calles La Paz o Buenos Aires”, anunció.En la oportunidad, la municipal confirmó que cuentan con un registro de 400 emprendedores, de los cuales, 120 se pre-inscribieron para la Feria del Regalo y son unos 70 los que conformaron el grupo de emprendedores asociados y reclaman por un lugar para comercialización.Los emprendedores adujeron aque desde el municipio de Paraná se les ofreció una “zona con menos circulación y ampliamente desfavorable” para comercializar sus productos; por ese motivo, esta mañana encabezaron una protesta frente al Palacio Municipal.“No tenemos una respuesta concreta sobre nuestro pedido para realizar nuestra tradicional feria, sobre Peatonal San Martín, entre La Paz y Colón, siendo que ese era un espacio que tradicionalmente la gente recorría para buscar los regalos de Navidad”, explicó Elonce un emprendedor, Reynaldo.Y apuntó a “la concesión hacia tres agrupaciones de artesanos”. “Este lugar es de los emprendedores y no tememos problema en compartir, pero nosotros somos los que pagamos impuestos provinciales y tasas municipales”, sumó.En este sentido, otra emprendedora, Cielo, resaltó que fueron convocados a una reunión por zoom donde se les informó que les iban a otorgar calle Gardel como espacio de feria. “Nos pidieron llenar un formulario de conformidad, pero esa calle es una zona muy empinada en la que no se puede armar una estructura y está fuera del circuito comercial”, fundamentó.Asimismo, la emprendedora expresó que “hace varias gestiones que reclamamos que se les dé prioridad a los trabajadores de Paraná, que monotributamos al municipio, y luego contemplen a los emprendedores de otros lugares”. De hecho, mencionó que el costo de los canon aumentó de 4.000 a 18.000 por un espacio de 3x3 metros. Además, recordó que en 2021 la feria se instaló en la costanera e indicó que el balance fue “malísimo”.