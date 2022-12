Fundación Hacemos sumará donaciones al Once por Todos

Su trabajo en la ciudad

Está en marcha la jornada solidaria de Once por Todos, que se realiza cada 8 de diciembre y desde hace 18 años en Paraná a beneficio de hospitales, comedores y merenderos. Y las instituciones de la ciudad tienen un rol fundamental en ese eslabón para que la ayuda llegue a los más necesitados y cada año se suman y dicen presente siendo punto de recepción de donaciones.Lase sumó al evento que se llevará a cabo el jueves de la semana próxima en la capital entrerriana. Leandro Fernández, a cargo de la entidad benéfica, charló cone insistió en la importancia de dar una mano:. Desde esta cocina estamos dando punto de apoyo escolar, donde se llevan viandas nutritivas en más de 15 lugares de Paraná. Todos los jueves y viernes se cocinan con un grupo de voluntarios y se llevan las viandas a los diferentes lugares”.En cuanto a la invitación, puntualizó: “La hizo Claudia Luero y nos parece una actividad importantísima para la ciudad. Distintas organizaciones y gente de a pie que pueden ayudar año a año en un momento muy complicado. Hace bien ponerse la camiseta de la solidaridad y ayudar entre todos”.La Fundación tiene un compromiso con las personas más necesitadas de la sociedad e hizo hincapié en los más chicos:Consecuentemente, el titular realizó un diagnóstico de la situación del país: “Después de la pandemia, empezamos a ver la realidad que había dejado con la deserción escolar. Nos pareció importante trabajar este aspecto con la nutrición. Creamos este programa Hacemos futuro, que se trabaja con más de 100 voluntarios de apoyo escolar en los distintos puntos que estamos ayudando y más de 20 que están en la cocina”.Acerca de los principales objetivos que se llevan a cabo, Fernández manifestó:“Voluntarios hay de todas las edades. Tenemos muchos de programas que hacemos para adultos mayores y grupo de profesionales de nutrición y de cocina. Es un trabajo en red que nos parece muy importante y no es solamente que esos voluntarios estén semana a semana ayudando, sino darles herramientas”, indicó el profesional de la entidad benéfica. Del mismo modo, agregó que otros talleres se llevan a cabo: “Tenemos un grupo de panadería donde pueden aprender otros servicios como colocación de durlock. Hay un patio de huertas que va destinado a los puntos de apoyo escolar. La idea es poder otorgarle conocimientos para que puedan tener su propia huerta”.“Invitamos a todos a acercarse a Andrés Pazos 149. Juntamos leche y lavandina. Nos pareció importante los lácteos para ayudar en la alimentación de los chicos y la importancia de la higiene que nos dejó la pandemia. Recibiremos las donaciones hasta el jueves de la semana que viene de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 17 a 20 horas”, cerró.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de