El Colegio de Arquitectos se suma a Once por Todos 2022

Qué donar

Las opciones para ayudar

A quiénes llegará la ayuda

El Colegio de Arquitectos de Entre Ríos - Regional ONO – suma su brazo solidario y a través de una colecta interna, será parte de Once por Todos 2023.Cecilia Bonino, secretaria de la Regional, expresó que “el Colegio tiene una responsabilidad social que nos convoca a ser parte y damos una posibilidad a los colegas de participar de esta gran marea que se está armando en la ciudad de Paraná”.La jornada solidaria se realiza el próximo jueves 8 de diciembre.Por su parte, Melina Langhi, tesorera, aclaró que de la colecta también pueden participar personas que no sean matriculadas. “Vamos a recibir las donaciones hasta el 7 de diciembre, de 9 a 13 en calle Libertad 149. Estamos en el centro así que puede acercarse cualquier vecino a colaborar”.Sobre la colecta, Daniela Mateo, Prosecretaria del Colegio, contó que “estamos solicitando solamente pañales de todos los talles para organizarnos mejor y no mezclar las cosas”.“Los arquitectos construimos la ciudad, y esto también es una forma de construir. Ya nos habíamos sumado en otras oportunidades y no podíamos no estar un año más”, expresaron finalmente.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".