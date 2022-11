Fotomultas: “Quienes cometieron infracciones, serán notificados en estos días”

Reincidencias

Dónde y cuándo se comete la mayor cantidad de infracciones

Ubicación de las cámaras

Los valores

Tras la implementación del sistema de fotomultas en Paraná, el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Juan Tamareu, confirmó aque. “Primero, llega una alerta vía correo electrónico y, en los días siguientes, la notificación postal, que es la notificación fehaciente que se detecta por este sistema”, aclaró el funcionario municipal.Se recordará que desde el 20 de noviembre funcionan en la capital provincial 25 cámaras de videovigilancia que tienen como objetivo detectar los cruces de vehículos en rojo en los semáforos ubicados en distintos puntos de la ciudad., explicó el secretario municipal de Seguridad Vial. De igual manera, reiteró que “en caso de dudas por parte del vecino al momento de ser notificado de la infracción, éste puede acercarse a la sede de calle Córdoba donde, de ser necesario, le muestran la secuencia total, el video, donde se detecta -por dispositivos homologados- la infracción que se cometió al cruzar el semáforo en rojo”.“No hay un límite sino en la conciencia de prevención del vecino en función de seguir o no cometiendo la misma infracción”, apuntó Tamareu.Tamareu confirmó que hasta el momento no está contabilizada la cantidad de infracciones que se cometen por el cruce de semáforo en rojo, sí explicó cuándo cuáles son los puntos donde se registran., aclaró.Y agregó:-Almafuerte y Walter Grand (Ascendente-Descendente)-Almafuerte y Gdor. Maya (Ascendente-Descendente)-Almafuerte y A. Bonelli (Ascendente-Descendente)-Av. de las Américas y J. B. Justo (Ascendente-Descendente)-Av. de las Américas y C. Larralde (Ascendente-Descendente)-Avenida de las Américas y Pablo Crausaz (Ascendente)-Av. de las Américas y El Paracao (Ascendente)-Gdor. Uranga / Antonio Crespo y F. Soler (Ascendente-Descendente)-Av. Ramírez y Laurencena (Ascendente-Descendente)Circunvalación-Circunvalación y Francia (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Churruarín (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Alte. Brown (Ascendente-Descendente)-Circunvalación y Don Bosco. (Ascendente-Descendente)A partir del cambio de valor de las Unidades Fijas, los costos de las infracciones de tránsito se incrementarán ypudo conocer el detalle de la Cantidad Mínima de Unidades Fijas que se cobra para cada infracción de tránsito cometida en la capital entrerriana, como por ejemplo, estacionamiento en lugar indebido, no llevar casco o conducir alcoholizado.Pero está la posibilidad de que el infractor reconozca la falta y decida hacer el pago voluntario, el cual, tiene un descuento del 50 por ciento.