Cómo curar y preservar el mate: el secreto del “Embajador”

En el Día Nacional del Mate, uno de los lugares más populares de la ciudad de Paraná es el Museo Itinerante, ubicado en calle Venezuela. Francisco Scutellá, a quien destacan como el “Embajador” de la tradicional infusión, reveló acuál es el secreto para hacer una perfecta curación y preservación del mate.En primera línea, Francisco describió el procedimiento de curación de un mate: “Se cura con yerba mate, se le pone tres cucharadas y agua a punto de ebullición, lo dejas hasta el día siguiente y se neutraliza todo el amargor de la madera”.Al mismo tiempo, se refirió a las múltiples visitas y solicitudes de algunas personalidades destacadas: “Vienen de todo el mundo. Desde que salí en Discovery Channel y la publicidad que me hace el Vaticano –hace los mates para el Papa con escrituras en castellano y latín- y parece que soy muy inteligente, pero soy un laburante”. Al mismo tiempo, recordó su descendencia: “Mi madre y mi abuela eran mapuches y mi padre calabrese.Francisco reveló que una de las tradiciones más importantes para los argentinos nació en África: “Estuve cuatro años comprando libros hasta llegar al origen”. En esa línea, reveló que el mate fue traído hacia el continente por las corrientes marítimas: “Tardaron nueve meses, como un bebé”, insistió. A su vez el “Embajador del mate”, tal como se hace llamar, corroboró que el mate tal como se lo conoce hoy con bombilla nació en Argentina. A su vez, el artesano detalló que nuestro país es el único lugar que posee las condiciones de suelo y de cielo.Scutellá manifestó que un mate puede durar 25 años, siempre y cuando se utilice dos veces en un día. En esa sintonía, aconsejó cómo curar un mate: “Con el ‘talón de la mano’ se pega en el medio del mate y lo giras de a poco. Entonces le diste 10 golpes en 10 lugares distintos”. También reveló que la humedad que queda no debe secarse porque termina rajándose.Junto a él se encontraban Francesco y Sergio, dos turistas que llegaron desde Italia. Al respecto, el primero contó que lo llevó al Museo Itinerante del mate: “Vengo de Napolés, pero vivo en Londres. Es mi primera vez en Argentina y vine porque mi hermano vive aquí con su mujer en Paraná”. Además, contó que probó el mate y detalló que es “amargo, pero después te vas acostumbrando”. En la misma línea, afirmó que ya conoce la historia del mate en particular porque le llamó la atención. A su vez, admitió que realizará una compra del mate para llevarse de recuerdo.