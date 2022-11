Honda Paraná realizará una colecta por el Once Por Todos

El apoyo de los empleados

Las opciones de venta en Honda Paraná

Ayudar Hace Bien

Está en marcha la jornada solidaria de, que se realiza cada 8 de diciembre y desde hace 18 años en Paraná a beneficio de hospitales, comedores y merenderos. Y las instituciones de la ciudad tienen un rol fundamental en ese eslabón para que la ayuda llegue a los más necesitados y cada año se suman y dicen presente siendo punto de recepción de donaciones.. En esa línea, Elonce estuvo presente en la sucursal ubicada en calle Echagüe para hablar de los detalles que se realizarán en la empresa y el nivel de influencia de las ventas.En ese marco, Luciana Marconi expresó que significa sumarse al Once Por Todos:. En la misma línea, ratificó que realizarán ayuda a los ciudadanos: “Vamos a poner las cajas para hacer una colecta interna en la empresa y una entre los clientes también”.Sobre la necesidad de ayudar a la gente, una de las dueñas de la sucursal afirmó:. En la misma línea, resaltó: “Hace 31 años está la concesionaria en Paraná y siempre hemos recibido buenos gestos y ahora es momento de retribuir”.“Les pareció muy interesante y estamos muy agradecidos con el personal que tenemos en la empresa”, ratificó Marconi. Añadió que “siempre están predispuesto a acompañar y ayudar. Estamos todos contentos”.Consultada sobre el manejo de la adquisición de moto vehículos, la titular de la sucursal puntualizó que “tenemos diferentes marcas y abarcamos mucho público”. En ese marco, confesó que acompañan con la financiación: “Hay cinco o seis tipos para que la gente pueda acceder sin tener dinero, pero con un recibo de sueldo”.A pesar de la difícil situación que hay en el país, la titular de Honda Paraná no puso en duda el aporte a la comunidad: “La idea siempre es apostar. Estamos en una crisis económica y estamos complicados.En cuanto al flujo de exportaciones e importaciones, desde Honda Paraná destacaron que en el último punto “está complicado”. De todas maneras, aseguraron tener un considerado nivel de stock y la situación mejora de a poco.El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de