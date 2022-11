Se realizan trabajos de mantenimiento en las playas de Paraná

La habilitación de las playas

La crecida del Río Paraná

Como suele pasar en cada temporada de verano, las playas de Paraná son uno de los puntos más buscados por los ciudadanos a la hora de tomarse un respiro. En ese sentido, la Municipalidad comenzó un trabajo de mantenimiento en los últimos días sobre el Balneario Municipal. Al respecto, esta mañanaEn primera línea, el funcionario indicó que las playas están en todo momento siendo refaccionadas: “Se están realizando las tareas que se vienen realizando durante todo el año, sino que se intensifican un poco en la víspera del inicio de la temporada”. Entre las diferentes actividades que hacen los empleados municipales, enumeró:Por otra parte, Crucianelli recalcó que no está permitido meterse en el agua:. La idea es darle a la gente un mensaje de concientización a la gente que todavía no se puede ingresar al agua hasta que no esté el boyado correspondiente”. Además, adelantó que no permitirán el ingreso hasta que el intendente de Paraná, Adán Bahl, dé inicio a la temporada.El director también resaltó que el Balneario Municipal “cuenta con duchadores para que la gente pueda refrescarse y los sombreadores para aguantar las altas temperaturas”. Además, agregó que los baños están habilitados.En referencia a la altura del río, que oscila los tres metros, el titular del borde costero admitió que “es positivo”. En la misma línea, dijo que desde el municipio “estábamos esperando habilitar porque hubo un par de años de pandemia que las playas no pudieron ser utilizadas”.