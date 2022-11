Inicia la construcción del edificio de la escuela secundaria Del Bicentenario

Video: Comienza la construcción del nuevo edificio de la Escuela secundaria Del Bicentenario

A fines del mes de octubre, el gobernador Gustavo Bordet firmó los contratos para realizar obras en 14 escuelas de distintas localidades entrerrianas, entre los cuales estaba la ejecución del nuevo edificio de la escuela secundaria Nº 75 “Del Bicentenario” de la ciudad de Paraná.Finalmente, este martes llegó el día tan esperado por la comunidad educativa y dieron inicio los trabajos de tan ansiada obra.En diálogo con, Dina, presidenta de la Cooperadora dijo que “en este momento sólo podemos decir gracias, estuvimos esperando durante 12 años este edificio y tenemos la oportunidad de estar festejando todos juntos el inicio, que si bien no es oficial, no queríamos perder la oportunidad, en los últimos días de clases que los chicos empiecen a ver cómo se va gestando paso a paso”.Los chicos conviven en un espacio compartido con la escuela primaria y a partir de esta construcción tendrá su escuela propia, con sus aulas determinadas, porque muchas veces tienen que estar rotando y pierden un día de clases y esto les dará la oportunidad de afianzar mejor los conocimientos, cada uno tendrá su espacio de trabajo”, acotó.Por otra parte, Dina destacó el rol de las cooperativas dentro de las instituciones escolares: “como equipo nos conformamos hace poco tiempo, y empezamos a gestionar. Hoy podemos estar festejando el nuevo edificio; el trabajo solidario, el mano a mano, el estar sosteniéndonos unos con los otros, es lo que lleva a la conquista de lo que verdaderamente necesita la comunidad”.Los alumnos manifestaron se alegría y emoción de tener “un edificio propio, es muy satisfactorio. Vimos los planos y tenemos mucha ilusión”. Otra joven, dijo que desde la escuela primaria sabía que ese terreno pertenecía a la secundaria “y siempre me imaginé la escuela”.