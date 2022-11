Escuela Gaucho Rivero es beneficiaria de Once Por Todos: anhelos y necesidades

Ayudar Hace Bien

La gran fiesta de la solidaridad tendrá este 8 de diciembre una nueva edición en Sala Mayo del Puerto Nuevo de Paraná, y la capital entrerriana vivirá la alegría de poder ayudar y el contacto de las manos solidarias.En esta nueva edición son nueve los beneficiarios de la jornada solidaria, los que necesitan de la ayuda de toda la comunidad para poder seguir realizando su incansable labor. Tal es el caso de la escuela “Gaucho Rivero” (Primaria N°201 y Secundaria Nº52) de la capital provincial.La matrícula escolar está compuesta por unos 500 alumnos, entre nivel inicial, primario y secundario, los que provienen de los barrios Gaucho Rivero, Anacleto Medina, Santa Rita y de la nueva formación de viviendas en la zona de los campos del Ejército. Y son unos 400 estudiantes los que desayunan, almuerzan y meriendan en el comedor escolar.“A la gente le decimos que necesitamos de su colaboración porque será bienvenida para comenzar un año con muchas cosas para los chicos”, comunicó ala directora de la primaria, Elba Bris. La responsable de la institución educativa dio cuenta de las necesidades que atraviesan los alumnos al comentar que “a veces faltan a clases porque no tienen para calzarse”. “Y entre nosotros tratamos de buscar entre todas las docentes para resolver la situación”, aseguró.Por su parte, la rectora de la secundaria, Sandra Acuña, comentó que en el izamiento de bandera se anuncia que la escuela será beneficiaria de Once por Todos y solicitan de la colaboración de los papás para que ayuden a trasladar las donaciones de productos de limpieza que necesita la institución educativa.“Elementos de higiene no son solo detergente y lavandina, sino también escobillones, trapos de piso, rejillas y escurridores”, explicó al remarcar que “es complicado mantener este edificio tan grande con los productos que tenemos para el mes, porque no son suficientes”.En la oportunidad, Acuña destacó el compromiso de la comunidad educativa para con el barrio en el que está inserta. “El sueño más grande para mis alumnos es que ellos puedan terminar la secundaria y de ahí a la facultad porque que un 6º año termine es un logro enorme que nos llena de emoción y satisfacción, porque los docentes reman mucho con las necesidades de los chicos, desde lo emocional hasta lo material”, fundamentó. Y agregó: “El que llegó a 6º año y terminó es un logro inexplicable porque es una comunidad muy compleja en todos los sentidos, desde lo familiar hasta la falta de cosas”.La rectora de la secundaria ponderó el compromiso de los docentes para con los alumnos. “Hay mucho sacrificio porque dejamos hasta nuestras emociones en la escuela; muchas veces somos hasta psicólogos de los chicos porque hay que escuchar lo que les sucede en la adolescencia porque necesitan de mucha contención”, destacó.En la ocasión, la comunidad educativa recordó que desde hace 20 años gestiona el edificio propio para la secundaria: “Porque restamos espacios a primaria y no podemos crecer porque estamos con espacios limitados. Esta barriada es enorme y los chicos merecen tener la educación de calidad que tanto se profesa en todos lados”, fundamentaron.El tradicional lugar de la jornadaOnce por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de