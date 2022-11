IOSPER será centro de recepción de donaciones para Once por Todos

Ayudar Hace Bien

Está en marcha la jornada solidaria de Once por Todos, que se realiza cada 8 de diciembre y desde hace 18 años en Paraná a beneficio de hospitales, comedores y merenderos. Y las instituciones de la ciudad tienen un rol fundamental en ese eslabón para que la ayuda llegue a los más necesitados y cada año se suman y dicen presente siendo punto de recepción de donaciones.Tal es el caso del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) cuyas sedes en Paraná y área metropolitana será centro de recepción de donaciones.La directora de empleados de IOSPER Carina Inzaurralde declaró “por tercer año consecutivos podemos juntar una ayuda más para la gente”. Este año se unieron “Los empleados de la obra social, junto con el sindicato y la mutual. Nosotros somos los que vamos a colaborar para hacer las donaciones”.En el caso de Amposer, su director Francisco Jancarik expresó “es el primer año que vamos a participar por invitación de Carina”. Y agregó “Desde la mutual siempre quisimos participar porque lo veíamos por la tele y nos parece destacable lo que hace el once por la gente, y ese es nuestro motivo principal”.La secretaria de juntas del IOSPER Betiana Ochoteca afirmó “Vamos a dejar urnas en las distintas delegaciones de Colonia Avellaneda, San Benito, Oro verde, en la casa central y en las distintas delegaciones de Paraná”.Por su parte, la directora de empleados “invitamos también a los afiliados que quieran venir”.Desde la institución hacen hincapié en juntar pañales, leches y cacao.El tradicional lugar de la jornada Once por Todos volverá a convertirse en la gran fiesta de la solidaridad en Paraná. Como hace 18 años, el próximo 8 de diciembre, las manos de los voluntarios estarán dispuestas a recibir las donaciones en la Sala Mayo para ratificar, una vez más, que Ayudar Hace Bien.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de