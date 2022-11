Preocupa construcción de jardín de infantes en campo deportivo Ex Comercio Nº 1

Crece la preocupación en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº36 (Ex Comercio 1) por la construcción de un jardín de infantes en el predio deportivo de la institución educativa. Según indicó una integrante de la cooperadora, Patricia Salazar a Elonce, “el viernes se notificó a la escuela sobre esta constricción nadie consultó nada” y remarcó que “fue una sorpresa lamentable, la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Adela Ramírez, invitó a la rectora a que conozca los planos”.Al consultarle sobre el proyecto de jardín de infantes, dijo que “se trata de una gran superficie que antes estaba destinada a unas canchas de Jockey” y detalló que el jardín se construirá en la esquina de las calles Esquiu y Urdinarrain.“El jardín sería para (los hijos) de los trabajadores del Consejo general de Educación”, aseveró Salazar. Cabe recordar que el CGE cuenta con la Unidad Educativa Nº6 “Consejitos” y desde hace 27 esperan un edificio propio.En este sentido, Salazar sentenció que “las autoridades provinciales no buscaron entablar un diálogo ni consenso con la comunidad educativa que tiene una larga trayectoria en Paraná, esto es una decisión que no respeta la autonomía de la escuela”. Y aclaró que “nadie cuestiona la necesidad de los jardines de infantes, pero se invade un terreno que actualmente es ocupado”.Al finalizar, Salazar invitó a los vecinos a una asamblea el jueves a las 10 horas en la institución para dialogar sobre el tema. “Es una preocupación porque si se construye el jardín se van a generar innumerables inconvenientes en el tránsito, ya que las calles son angostas”.