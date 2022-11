Iniciaron las actividades de Playa Activa en el Balneario Municipal

Las actividades propuestas por el Municipio

Se inició este martes las actividades correspondientes al programa Playa Activa, organizado por la Municipalidad de Paraná. Esta mañana tuvieron lugar las clases de yoga en el Balneario Municipal, a cargo de un profesor de la Subsecretaría de Deportes. Está abierto para todas las edades, informaron fuentes oficiales.Ricardo, instructor de yoga, detalló alos horarios que tendrá sus clases:. Está todo el mundo invitado a venir y no necesita conocimiento previo”. Además, ahondó en la importancia de ayudar al cuerpo en la naturaleza: “Es venir y disfrutar, mover el cuerpo, aquietar la mente y disfrutar que la playa está hermosa. Todos quieren estar mejor y si tenés el tiempo disponible la vas a pasar mejor”.Una de las alumnas expresó los motivos y beneficios por lo cual empezó la actividad: “Una amiga me invitó. Yo había venido hace algunos años (al yoga), pero ya terminaba la temporada. Me gustó y dije ‘qué lindo quiero volver’. Oficialmente arranca hoy, pero ya vengo hace dos semanas. Soy muy inquieta y necesito relajarme. Me sirve un montón porque me conecto conmigo mismo y con mis pensamientos”.Otra de las presentes habló de las situaciones que la ayudaron:. En la misma línea, solicitó que se mantenga a lo largo del año: “Ojalá pudiéramos hacerlo todo el año y que nos dieran un lugarcito cerrado. En el invierno es complicado, pero las ganas y las fuerzas las tenemos con todas las chicas para seguir con esto”.En última instancia, uno de los alumnos manifestó los motivos por los cuales empezó a hacer yoga: “Me da mucha paz. Es muy relajante y uno logra tranquilizar el espíritu que es lo más importante, aparte del beneficio físico. Yo, que soy una persona grande, logro estar un poco más flexible. Puedo hacer las cosas que, a mi edad, si no hiciera esto, posiblemente no lo haría tan cómodamente. Por ejemplo, levantarme o sentarme en el piso que son cosas tan zonzas para los jóvenes, pero tan importante para los adultos”.MARTES Y JUEVESA las 9 horas, clase de Yoga.MIÉRCOLES Y VIERNESA las 19 horas, clases de ritmos y zumba.