Realizaron un homenaje a fotógrafo que se retiró con 42 años de servicio

“La fotografía en un poema escrito con luz, reflejos del alma y del corazón”. De esta manera, en el Instituto Cristo Redentor anunciaron al fotógrafo que, por 42 años retrató fiestitas de jardín de infantes, actos de colación de primaria y secundaria, en esta escuela de Paraná.Hoy se retira, para dar lugar al merecido descanso. El en Cristo decidieron homenajearlo y le organizaron una “fiesta sorpresa” en la que le mostraron todo el agradecimiento y amor. La familia de Ricardo Galliusi acompañó el homenaje.“Hoy andan transitando por Paraná, abuelos, a los que les saqué fotos en el jardín de infantes. Me siento orgulloso de tratar con los chicos. No he faltado nunca a las fiestitas, tampoco a los actos; he pasado momentos muy lindos. Hice recuerditos de todo tipo”, manifestó aDe la misma manera confió: “Nunca me imaginé que a un fotógrafo lo iban a despedir así. Yo vine ‘engañado’ hoy a aquí y casi ‘me muero’ de la emoción. Es tremendo. No puedo contabilizar qué cantidad de gente he tratado en este lugar. Estoy feliz, porque para que esto suceda, uno tiene que haber sembrado bien, para cosechar todo este amor que me han dado. Es un golpe de amor tremendo que me han dado de parte de los chicos, de los papás, de los docentes”.“Nunca le falté el respeto a nadie, a nadie le cobré de más una foto y si no podían comprármela, se las regalaba. Estoy feliz de lo que he hecho en la escuela”, rememoró.Contó una anécdota y antes destacó que “en los actos de colación, por ejemplo, la foto tiene que salir y bien, porque si no ese chico se queda sin ese recuerdo. Siempre he tenido muchas herramientas para no fallar, dos cámaras, tres flashes… ““Un día me pasó que pedí una cámara a un amigo para ir a esa fiesta, y se me trabó cuando había sacado fotos a la mitad del curso de quinto año. Cuando llegué a mi casa, me fijé porqué me había pasado. Era con rollo en ese tiempo, abrí la cámara, estaba ahí la película, o sea que la velé. Tomé el teléfono y luego, recorrí las casas de todos los chicos, por todo Paraná. Los conseguí a todos, y les armé para el día siguiente, que vaya una preceptora y le entregue los diplomas a todos los chicos que llamé, fueron todos Volvía sacar la entrega de diplomas porque no quería que se quedaran sin la foto. Ese soy yo”, rememoró.