Ordenanza de una escuela denuncia falta de personal: “Estoy sola en el turno”

Personal no docente de la escuela Mariano Moreno denuncia que su compañero de trabajo no se presenta a trabajar y ella tiene que hacer todos los quehaceres. En la institución hay dos ordenanzas de limpieza, y exige una solución: “quiero que manden otro compañero”, dijo.María Blanco, ordenanza de la escuela expresó aque “estoy sola para todo el turno. Tengo que encargarme de todo el edificio y no doy abasto, porque los chicos no se merecen estar en la mugre”.“Mi reclamo es porque estoy agotada y no tengo tiempo para poder limpiar todo”, dijo. Seguidamente, agregó que “estamos esperando una respuesta de Consejo General de Educación, pero no nos dan una solución. Queremos otro suplente porque yo estoy desgastada. Además, cuando él venía no ayudaba, porque estaba todo sucio”.Según contó María, ella también cumple una suplencia “y no falto nunca”. “Tengo que venir antes de que comience mi turno, porque si no, no llego a limpiar las 12 aulas, el salón y los baños. También el patio y otras oficinas”.“Espero una solución, la directora envía notas, pero no tenemos respuesta”, finalizó.