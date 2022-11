La escuela “Nuestra Señora de Luján” dice presente en Once por Todos

La Escuela Privada Nº 33 “Nuestra Señora de Luján” de Paraná dice nuevamente presente en Once Por Todos y harán una colecta interna de elementos de higiene personal para los beneficiarios de esta campaña solidaria que desde hace 18 años realiza Elonce.“Trabajar sobre valores como la solidaridad, es parte de nuestro proyecto educativo, también trabajamos mucho el respeto como parte de la formación junto con los papás de nuestros niños, para que sean buenas personas y solidarias y puedan encontrar a ese hermano que necesita ayuda”, expresaron las autoridades del establecimiento educativo.Tras ello, remarcaron que “nos sumamos una vez más, es muy gratificante. Nos organizamos pensando, no específicamente en alguien en particular, sino desde el niño, el adulto mayor, en los hogares y vamos a recolectar productos de higiene personal. Desde que nos convocan, nos ponemos a flor de piel esta campaña y los chicos se encargan de hacer esta propuesta a las familias”.Los más pequeños son quienes llevan el mensaje solidario a los hogares y para ellos “ser solidario es ayudar en casa, en la escuela y a los más necesitados”.“Jesús nos enseña el valor de la solidaridad, el poder ayudar a nuestro hermano. En la escuela queremos contagiar a todos con este mensaje de amor: ayudar hace bien”, dijo otra alumna.Sobre la campaña que realizarán en el establecimiento, explicaron que “vamos a pasar aula por aula a juntar las donaciones y ordenarlas en cajas”.Este año, la colaboración de las personas, será destinada a hospitales, comedores, merenderos y escuelas”, se indicó ay mencionaron los elementos que más se necesitan para los beneficiarios de la jornada solidaria:-Se podrá donar pañales (de todos los talles), productos de higiene personal (como por ejemplo, jabones, papel higiénico, etc).-Alimentos no perecederos: fideos, arroz, tomate envasado, harina, leche, cacao, azúcar, etc.-Productos de limpieza: lavandina, detergente, etc.: Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, entre las 11 y las 22, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Además, se podrá disfrutar de shows musicales que le pondrán ritmo al Día de la Solidaridad.: Otra de las formas de ayudar en diferentes zonas de la ciudad, son los “Carritos Solidarios” que volverán a estar en diferentes supermercados de Paraná donde se podrá donar. “Invitamos a colaborar en supermercados, donde se podrá comprar los productos que se necesitan en la jornada solidaria y depositarlos en carritos solidarios”, anticiparon los organizadores.: también se podrá hacer una donación de dinero, que se traducirá en la adquisición de elementos que cada institución necesite. La misma, se podrá hacer a través deAsimismo, se reciben donaciones solidarias a través de“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aLas donaciones serán destinadas a “Voluntariado Santa Rita” del Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Roque; Cooperadora Hospital San Martín; ONG Suma de Voluntades; Merendero Lucerito; Parroquia Santa Lucía (merenderos); Escuela Nº 190 "Ob. J. M Gelabert y Crespo" (Paraná); Escuela "Gaucho A. Rivero" (Primaria N°201 y Secundaria Nº52); Hogar de ancianos "San Vicente de Paul".