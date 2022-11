Mujer corta el pasto para mantener a su familia: “Sueño con progresar”

Andrea Salcedo es una paranaense que a pesar de la adversidad lucha para progresar y poder ayudar a su familia. La mujer hace poco tiempo se quedó sin trabajo y decidió comenzar a cortar el pasto para poder llevarle un plato de comida a sus hijos.En diálogo con Elonce Salcedo detalló que hasta hace un tiempo se desempañaba como cuidadora domiciliaria, pero perdió su trabajo y lejos de quedarse angustiada junto fuerzas e ideó un nuevo proyecto. “Antes de dormir pensaba que podía hacer para tener dinero y fue ahí cuando surgió la idea de cortar pasto”La mujer señaló que decidió ofrecer el servicio de cortar el césped “de un momento a otro, necesitaba mantener a mi familia, tengo dos chicos y no hay excusa para no salir adelante”. Además, detalló que corta el pasto durante todo el día, a pesar de las elevadas temperaturas.Salcedo tuvo que sacar un crédito para comprar una desmalezadora y todos los elementos que necesitada para concretar su trabajo. “Afortunándote la primera cuota se pagó sola de tanto trabajo y eso te da energía para no bajar los brazos”.Al consultarle sobre su actividad, dijo que “no pido que la gente me dé, solo que respete mi trabajo, no tengo vergüenza por querer trabajar, sueño con progresar y salir adelante. El calor no es excusa para no trabajar, me levanto temprano y salgó a cortar el pasto, generalmente hago más de dos casas por día”, sostuvo y agradeció a todos los que la contacten.Andrea es madre soltera y señaló que siempre tuvo ayuda de su madre para progresar: “Cuando le mencione a mamá la idea que tenía no me dijo nada, pero siempre me apoyó”, aseveró al resaltar que “ ella me adoptó cuando era pequeña, es muy buena siempre me ayuda con todo o y me enseñó sobre el trabajo”.“Aprendo a diario de mi mamá me conseja y es algo que valoro mucho”, cerró.Quienes quieran contratar a Andrea Salcedo pueden contarse al: 343 5028987