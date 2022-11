La emoción de familia al acceder a una casa propia: “Fueron 18 años de espera”

Una de las tantas familias que accedió aun departamento del Procrear detalló a Elonce que “La alegría y emoción de tener una casa propia no tiene precio”. La mamá y sus cuatro hijos estaban ansiosos por mudarse. “Fueron años de alquiler”Se concretó una nueva entrega de viviendas en el complejo habitacional Procrear. Este lunes una gran cantidad de familias recibieron las llaves de su casa propia. En los rostros de las personas se podía observar la enorme felicidad y satisfacción por lo ocurrido.Cinthia, su esposo y sus cuatro hijos fueron uno de los nuevos adjudicatarios y ante Elonce expresaron sus emociones: “Es una alegría muy grande porque hace 18 años que esperaba una casa”, dijo la mujer al rescatar que junto a su esposo se habían anotado una gran cantidad de veces a los sorteos de vivienda “pero nunca llegaba la suerte “Cinthia detalló que durante estos 18 años la familia vivió un tiempo con su mamá, luego con su suegra y durante 11 años alquiló. La familia nunca se rindió y en este sorteo lograron tener la casa propia: “me anoté, no le dije a nadie y cuando salimos sorteo fue una tranquilidad inmensa”, valoró.“Años y años soñamos con este momento”, dijo al agregar que los niños están felices por decorar las habitaciones y hace tiempo que piensan en la ubicación de los muebles. “Es la última mudanza”, dijo muy emocionada.Además, la mujer ponderó el gran espacio verde el complejo habitacional. “hay una sombra hermosa, con un gran parquizado para que los niños puedan jugar”, sostuvo.En tanto, el hijo mayor de Cinthia, Amilcar, contó que “es muy emocionante tener una casa después de tantas mudanzas”.Los niños estaban felices por su nueva casa y detallaron que estaban ansiosos por pasar Navidad y Año Nuevo en su nuevo hogar.Al finalizar la mujer brindó un aconsejo para todas aquellas familias que aún esperan acceder a una vivienda: “No hay que bajar los brazos, a veces te desaniman cuando no conseguís, pero todo en algún momento llega”, cerró.